Омский «Авангард» снова отыгрался

Омский «Авангард» выиграл и второй матч на предсезонном для клубов КХЛ хоккейном турнире им. Пучкова. На этот раз, у череповецкой «Северстали».

Турнир проходит в Санкт-Петербурге. Как и в первом матче против нижегородского «Торпедо», сибиряки проигрывали после первого периода 0:2. Голы забили Александр Петунин и Андрей Алексеев. Еще одну шайбу арбитры не засчитали, определив, что игрок «Северстали» забил ее рукой.

К середине второго периода Илья Каблуков и Корбан Найт сделали счет 2:2, но «Северсталь» снова вышла вперед после броска Артема Гареева. Перелом наступил лишь в третьей 20-минутке. У омичей в этом отрезке забивали Александр Хохлачев (дважды), а также Сергей Шумаков и Егор Чинахов (в конце матча в пустые ворота). Итоговый результат - 6:3.

В другом матче вчерашнего дня санкт-петербургский СКА обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» 2:0 и вышел на второе место в турнирной таблице с двумя очками. У сибиряков – четыре.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»