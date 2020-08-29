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Омский «Авангард» выиграл предсезонный турнир КХЛ в Санкт-Петербурге

Главная Спорт
Омск
09:29 29 Августа 2020
хоккей, турнир, победа
Автор: Sibnovosti.ru
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Предсезонный турнир клубов КХЛ им. Пучкова в Санкт-Петербурге завершился победой омского «Авангарда». В решающем матче сибиряки обыграли местный СКА.

В первом тайме свой очередной гол на турнире забил Корбан Найт, выведя «Авангард» вперед. Это случилось уже на третьей минуте. Хозяева сравняли счет только во втором периоде. В этот момент пятерке петербуржцев из-за удалений противостояли только трое хоккеистов «Авангарда».

Развязка наступила в третьем периоде. Сначала точно бросил с разворота Кирилл Семенов. А за тем окончательный счет установил Павел Дедунов – 3:1. Помог ему в этом главный тренер Боб Хартли, который настоял на пересмотре эпизода арбитрами, которые поначалу не засчитали взятие ворот.

Таким образом, «Авангард» выиграл все три матча турнира. В другой игре вчерашнего дня нижегородское «Торпедо» обыграло череповецкую «Северсталь» 2:0 и заняло втрое место, опередив СКА.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

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