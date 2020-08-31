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Омский «Иртыш» снова проиграл в чемпионате ФНЛ

Главная Спорт
Омск
09:09 31 Августа 2020
игра, лига, футбол
Автор: Sibnovosti.ru
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«Иртыш» продлил свою безвыигрышную серию в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Вчера омичи уступили в Брянске местному «Динамо-Брянск» со счетом 0:1.

Единственный гол сибиряки пропустили на 15 минуте. Павел Баранов отличился после того, как в середине поля игрок «Иртыша» Сергей Подоксенов неудачно принял мяч от партнера - Александра Крикуненко.

«Добившись преимущества, динамовцы предсказуемо отошли назад, дав омичам простор для атакующих действий. Вот только добиться своего «иртышовцам» так и не удалось ни в первом тайме, ни после перерыва», - описывает дальнейшие события в матче сайт омской команды.

Поле шестого тура «Иртыш» остался в одиночестве на последнем, 22-м месте в турнирной таблице ФНЛ. Всего на ступень выше с двумя очками расположилась томская «Томь», которая вчера сыграла вничью 0:0 с нижнекамским «Нефтехимиком».

Фото: «Яндекс.Эфир»

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