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Омский «Авангард» победил в сибирском дерби в Подмосковье

Главная Спорт
Омск
09:13 4 Сентября 2020
хоккей, лига, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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Для новосибирской «Сибири» и омского «Авангарда» регулярное первенство КХЛ началось с сибирского дерби. Команды встретились в подмосковной Балашихе, где базируется «Авангард».

Игра завершилась с «футбольным» счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственную шайбу забросил в середине третьего периода Рид Буше, когда омичи играли в большинстве. Американский нападающий «Авангард» замкнул передачу Сергея Толчинского.  

«Сибирь» по ряду причин играла не в оптимальном составе. Так, ее ворота защищал третий голкипер команды Антон Красоткин. За матч он совершил 40 сейвов.

Завтра новосибирцы проведут еще одну игру в гостях – с нижегородским «Торпедо». В этот же день «Авангард» сыграет с московским «Динамо».  

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»

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