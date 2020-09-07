Константин Маслюков: «Хоккея для меня – жизнь»

Капитан «Авангарда» 1990-х защитник Константин Маслюков - культовая фигура. Когда-то этот невысокий, но чрезвычайно самоотверженный защитник был популярен в Омске так, что никакому Ягру не снилось. Он был олицетворением омской команды. Он из того поколения хоккеистов, на чье время не выпало больших контрактов. Хоккеисты-романтики, всего добивавшиеся сами, - это как раз про таких, как Константин.

Постоянно в центре споров, слухов и обсуждений. Мало того, что Маслюков исправно выполнял свои главные функции, он и про чужие ворота не забывал, и по праву вошел в клуб Фетисова, который объединяет защитников, забросивших в высших дивизионах чемпионатов страны 50 и более шайб. По иронии судьбы юбилейную 50-ю шайбу Маслюков, выступавший уже в свитере череповецкой «Северстали», забросил в ворота именно омского «Авангарда». Многие болельщики омской команды пребывают в полной уверенности, что лучшей пары защитников, чем Маслюков – Логинов (еще один ижевский хоккеист) в «Авангарде» не было никогда. Такое признание будет подороже кубков с медалями, хотя куда же без них? Оба хоккеиста приложили клюшки к первым медалям «Авангарда» в чемпионатах страны.

В этой статье мы попробовали собрать портрет Маслюкова из его ответов на вопросы в различные годы разным СМИ.

Наше досье

Константин Николаевич Маслюков – защитник, мастер спорта международного класса. Воспитанник ижевского хоккея. В сезонах 1993-2000, провел за «Авангард» 359 матчей, забросил 48 шайб, сделал 78 передач, набрал 577 минут штрафа.

В сезонах 1996 (с февраля) и 1999 являлся капитаном «Авангарда». В сезонах 1994, 1996-2000 был самым недисциплинированным игроком команды. Бронзовый призер чемпионата МХЛ 1996 года, бронзовый призер Континентального Кубка сезона 1998/1999.

Играл за «Ижсталь» (Ижевск, 1987-1989, 1992, 2004- 2007, провел 417 матчей, забросил 22 шайбы), СКА (Свердловск, 1990, провел 63 матча, три шайбы), СКА «Металлург» (Серов, 1991, 67 матчей, семь шайб), «Ладу» (Тольятти, 1997, один матч), «Авангард» - ВДВ (1997, один матч, две шайбы), «Северсталь» (Череповец, 2001, 48 матчей, две шайбы), «Нефтехимик» (Нижнекамск, 2002, 42 матча, три шайбы), «Сибирь» (Новосибирск, 2003, 12 матчей, одна шайба), СКА (Санкт-Петербург, 2003, три матча), «Газовик» (Тюмень, 2008, 50 матчей, две шайбы), ХК «Саров» (2009, четыре матча).

Обладатель Кубка Европы сезона 1996/1997. Играл за сборную России. В сезонах 2009/2010 и 2011/2012 работал тренером в омской команде «Штурм-1995», потом тренером в авторской детской школе Александра Кожевникова. В сезоне 2013/2014 - тренер команды МХЛ-Б «Ижевская Сталь». Окончил Высшую школу тренеров.

Родная «Ижсталь» (2007 год)

- Сейчас я уже не в «Ижстали», - сказал Константин, когда мы присели на лавочку во дворе его дома. - Со мной не продлили контракт. Не знаю даже, говорить причину или нет.

- Наверное, все-таки стоит сказать.

- В общем, там тренер младше меня. И по пониманию жизни мы разошлись. Александр Смагин подумал, что буду интриги плести, метить на его место. А я просто хотел играть в хоккей. Услышал: «Ты уже в возрасте». Странные дела, говорю. Сейчас у нас во всем стараются равняться на НХЛ. Так почему не посмотреть на статистику? Но, видимо, расстаться со мной решили не по хоккейным причинам. Так что удивляться нечему - такова, наверное, участь возрастных спортсменов. Не я первый, не я последний. Бывали и покруче хоккеисты, которых просто забывали.

Меня покоробила другая сторона этой истории. Вторым тренером там остался Альберт Логинов - мы с ним тысячу лет друзья, в одной паре играли. Алик в этом вопросе меня не поддержал, так что горечь осталась. Я позвонил потом, высказал ему, как вижу ситуацию. Надеюсь, что он меня понял. Да что там говорить - некрасивая ситуация вышла.

Радует только, что с болельщиками остался в хороших отношениях. Верите - нет, знакомый дворник прослезился, когда я уходил. Я с вещами из дома выхожу, он улицу метет.

- Костя, - спрашивает, - ты в отпуск уезжаешь?

- Ага, - говорю, - в бессрочный.

Забастовка в «Авангарде» (2004 год)

- В «Авангарде» раньше случались перебои с деньгами. Можете вспомнить самый острый эпизод?

- У нас однажды четыре дня забастовка была. Тогда Голубович москвичей привез. Нас, местных, задержками зарплаты было не удивить. Мы знали: месяц денег не будет, а потом ведь всё равно рассчитаются. И действительно, не обманывали ни разу. При Киселеве были задержки зарплаты, но потом всё отдавали до копейки. А москвичам-то этого было не объяснить. Прихожу на тренировку, столичные говорят: «Мы не пойдем на занятие, раз деньги не платят». Для меня это немыслимо было, в команде зрел раскол. Я как капитан счел нужным поддержать игроков. В итоге конфликт замяли, а меня вскоре попросили из команды. Очень тяжелый момент был в жизни. Вот тогда я услышал от губернатора: «На хрена мне нужен такой капитан, если он не может поднять команду».

- От Полежаева?

- От Леонида Константиновича. Ну, я уже взрослый был, тоже немного ответил. В итоге, решился вопрос (улыбается).

Штришок к портрету

Маслюкова - игрока можно было сравнить с пчелой. Казалось бы, скромные у парня антропометрические данные, но жалил крепко, хоть на стенку лезь. Силовой борьбы не боялся. Наоборот, искал ее повсюду, а уж у бортов в своей зоне душу отводил по полной программе. И плевал он на габариты несущегося на него форварда; напротив, чем тот крупней был, тем смаку было погуще, и тем больше болельщицких оваций срывал. Поговаривают, что Маслюкова побаивался даже великий и ужасный Александр Юдин, самый уважаемый отечественный тафгай всех времен, а он значительно крупнее Константина. Что уж говорить об остальных…

Драки (2015 год)

- Ваши габариты всегда именовались «скромными». При этом в драку на льду вы шли без боязни.

- В драке один на один нет ничего предосудительного. Но к тафгаям у меня двоякое отношение. С одной стороны, правильно, что они не должны трогать играющих хоккеистов. С другой, драки без причины - это все-таки немного театрально. А я никогда не дрался для веселья. Потасовка возникает, когда нерв игры звенит уже - ярким примером тому, скажем, драка Юдин - Шлегр.

Еще одна драка, вошедшая в историю, сшибка в Континентальном кубке с Sheffield Steelers.

- Они представляли Англию, но там чуть не весь состав канадцы. А у них же стиль такой, жесткий, задиристый; в начале игры выбирают кого-то – и давай его прессовать. И, понимаешь, тут меня начали цеплять. Один – бах в спину, я встаю. Второй – бах в спину, я встаю. Третий. Тут уж я не стерпел. Дело возле борта, лавка у них открытая, влетаю туда – колю клюшкой. А в конце игры – драка. Парень у нас, вроде никогда не дрался, Андрюха Самохвалов, а тут как накинулся. Достали. Как раз наша смена, напротив меня рыжая морда канадская. Здоровый. Так подумать, и драться-то не хочется, но не побежишь же, правда? Ну и погнали. Пятерка на пятерку.

- По видео впечатление, что на льду кружат больше десяти хоккеистов.

- Потом Игорь Никитин выскочил, Олег Вевчеренко (царство небесное ему). Семь на семь где-то махались.

- Случалось нарываться на большие кулаки?

- Определенно, мне нелегко было драться с ребятами, которые покрупнее. Но в хоккейной потасовке сложно кого-то избить. Зарылся в свитер, подбородок опустил и бей свободной рукой - наука простая. А насчет самых больших кулаков - это было не на льду, а в 2001 году в одном из ресторанов Череповца. Я, Андрей Сапожников и Дима Филимонов оказались не в то время не в том месте и напротив не той компании.

Напротив сидела группа местных боксеров, у которых, как нам потом рассказали, были напряженные отношения с хоккеистами «Северстали». Слово за слово, началась драка. Вот тогда попало крепко - несколько раз вставал, и меня роняли снова. Андрей с Димой, если не ошибаюсь, закончили бой на ногах - габариты у них все-таки повнушительнее. История получила продолжение: поднялась шумиха в прессе. По ОРТ еще, помню, сказали про тот случай. В больнице провалялся какое-то время. Там уже узнал, что из «Северстали» меня отчислили.

Как попал в Омск (2017 год)

«Авангард» вообще-то приглашал сразу после армии, завлекал заграничными поездками. Спрашиваем: «Куда вы ездите?» – «В Китай». – «Ха, а мы с «Ижсталью» уже в Болгарии были». А если откровенно, то после сезона в Ижевске собирались в «Магнитку». В начале мая «Ижсталь» отыграла последний тур в Челябинске, туда за нами примчались представители «Металлурга»: «Поехали контракт подписывать». А мы молодые, горячие, в спортивной одежде. Говорим: «Дайте нам хоть домой заглянуть, вещи собрать. Билеты на самолет оплатите?» – «Оплатим». Ну всё, мы домой, а утром в шесть часов – звонок. Киселев, омский наставник: «Приезжайте в «Авангард», ребята». – «Не можем, Леонид Георгиевич, мы уже с Магнитогорском договорились». – «Да вы не волнуйтесь, приезжайте. Посмотрите условия. Если не понравится – мы вас в «Магнитку» отправим».

Встретились с парнями, обсудили. Приняли коллективом решение – и в Омск. Вчетвером: Женя Лойферман, Алик Логинов, Дима Круглов.

- На машинах рванули к берегам Иртыша?

- Не, поездом. Взяли СВ, маленько напитков в дорогу. Хорошо доехали. В Омске нас встретили, отвезли на базу. Огляделись: «Чего вы нас на отшибе поселили? Мы город посмотреть хотим». Всё, перевезли в центр, в гостиницу «Турист».

- Условия контрактов долго обсуждали?

- А чего там обсуждать. Нам подъемные вынесли в коробке…

- Из-под ксерокса?

- Ха-ха, из-под ксерокса. В общем, подписались.

Сборная (2017 год)

- Есть в вашей биография страничка национальной сборной России.

- Гордость, радость. Всё же не каждому хоккеисту удается получить приглашение в главную команду страны. В первой сборной скорости, конечно, с клубными не сравнить. Сменки короткие, по 15 секунд, чтоб не уставать, не ошибиться.

- Российскую дружину в тот момент возглавлял тренерский тандем Михайлов - Цыгуров.

- Борис Петрович главный тренер, Геннадий Федорович – помощник. Я в паре с Фокиным выходил. С чехами ничья, канадцев крупно обыграли, а против хозяев, шведов, меня в запасе оставили – и проиграли.

Свой среди чужих (2009 год)

- Был уникальный случай, когда вы, не уходя никуда из «Авангарда», сыграли один матч против своей команды в составе тольяттинской «Лады». Причем не в какой-нибудь товарищеской встрече, а в матче чемпионата страны?

- Да, это было как раз под Новый Год. Здесь в Омске. В СКК. Дело было так. Тольяттинская «Лада» должна была сыграть в Кубке европейских чемпионов по хоккею. Перед этим турниром тогдашний тренер тольяттинцев Цыгуров обратился к Киселеву с просьбой дать ему взаймы на турнир трех игроков «Авангарда» - меня, нападающего Бердникова и вратаря Храмцова. Леонид Георгиевич согласился. Но там была одна закавыка. По условиям проведения Кубка, новые игроки должны были провести хотя бы один матч за новую команду во внутреннем чемпионате. А времени – в обрез. Оставался один матч – как раз в Омске: «Авангард» против «Лады». На скорую руку нам сделали новую форму, и мы втроем вышли играть – за тольяттинцев против омичей. Болельщики, как увидели нас в чужой форме, так за голову и схватились – что происходит? Это что за предательство? Кто-то даже свистеть начал. Пошло шушуканье по недоумевающим трибунам. В итоге где-то в середине матча все всё узнали и успокоились. Провели матч и улетели на Волгу. Там двухнедельный сбор – и на Кубок европейских чемпионов.

- В Германию.

- В Германии. Но вылет был, конечно, не забудешь.

- Что случилось?

- Я всегда, когда в самолет захожу, стараюсь сразу уснуть. Тут так же: уселся в кресло – и отключился. Просыпаюсь: «Сколько времени?» – «Три часа прошло». – «О, значит, подлетаем». – «Ага, ты в окошко глянь». Смотрю – а мы над Жигулевскими горами кружим. Закрылки не закрылись, высоту не набрать, полные баки. Вот пилот и выжигал топливо. Приземлились – прямо на взлетной полосе скорая, пожарка. В 72-м году, говорят, была такая же история, разбился лайнер. Перегрузились на другой борт, а у того генератор не работает. Сняли генератор с первого самолета, переставили на новый. Улетели.

- В финальном турнире престижного Еврокубка собралось шесть команд, разбитые на две группы.

- Мы попали к словакам и хозяевам. На «Кошице» не очень много зрителей собралось, тысячи полторы; на «Дюссельдорфе» аншлаг.

- В финале «Ладу» поджидал победитель второго трио, шведский «МоДо». Схватка получилась драматической, захватывающей.

- Заруба, получилась. Я в паре с Олегом Хмылем играл. После первого периода горели – 0:3. В перерыве Геннадий Федорович Цыгуров в раздевалке та-ак наорал, всем досталось. «Ну, - думаю, - сейчас усадит». А он родного сына, Дениса, на лавке оставил. На три пятерки перешли. Во втором периоде сравняли.

- Третий период – по нолям. Победная шайба – в овертайме, на 71-й минуте.

- Паша Десятков за воротами отобрал, и забил Панков, Вася. Ой, радовались. А могло всё закончиться по-другому. В конце третьего при ничейном счете атака на наши ворота. Я откатываюсь; бросок, под шайбу ложусь – она надо мной. Оборачиваюсь: перекладина, штанга, и улетает, уходит из зоны. «Уффф, - думаю, - ёёёлки-палки». И быстрее на смену.

- Финальный матч с «МоДо» играли вечером 30 декабря. На Новый Год домой, никак не успевали?

- В поезде, в поезде встречали. В Самаре приземлились в десятом часу вечера 31-го. Местные парни – быстрее к семьям, а мы на вокзал. В паровоз – и поехали. Дома были только 2 января. В дороге даже не выпивали, веришь? Сидели такие грустные: все празднуют, а мы еще только едем. А еще ж не телефонов мобильных толком, ни, тем более, никакого скайпа; жене, детям даже не позвонить.

- За эту викторию Вы получили высокое звание мастера спорта международного класса. Награду вручали в Омске?

- Ага, перед домашним матчем. Значок, удостоверение.

Череповец – Нижнекамск - Новосибирск – Санкт Петербург (2009 год)

- После восьми омских сезонов вы перебрались в Череповец. Почему покинули «Авангард»?

- Новое руководство строило новую команду, менялся рисунок, лицо. Может быть, я не вполне вписывался в эти изменения. Звал в Ярославль Петр Ильич Воробьев, но, зная его концепцию игры, систему подготовки, я отказался: «Извините, очень уважаю вас, но в 30 лет не хочется менять свой стиль». Позвонил Михалеву в Череповец: «Возьмете, Сергей Михайлович?» – «Приезжай».

- «Северсталь» в ту пору являлась крепким клубом, держалась наверху турнирной таблицы.

- «Бронзу» мы взяли.

- Череповецкие болельщики отличались от омских?

- В Омске шикарные болельщики. Череповец – рабочий город, металлургический завод, домны огромные. Народ другой. Сезон играть начали нормально, сентябрь-октябрь хорошо шли, в ноябре – провал. Не знаю, может, это запланированный спад, да только несколько встреч подряд уступили. На домашний матч весь стадион пришел с туалетной бумагой. Мы опять проиграли – и все трибуны этими рулонами в нас.

- Сезон в Нижнекамске чем запомнился?

- А, ничем. Тем, что полгода Голубович тренировал, полгода – Крикунов. В плей-офф не попали.

- Следующий чемпионат оказался поделен на «Сибирь» и питерский СКА.

- Три раза оказывался в командах у Голубовича, и все три раза – неудачно. В Новосибирске тоже полгода он главным работал.

- Не свой тренер?

- Не знаю, не могу сказать.

Маслюкову – пятьдесят

В этом году Маслюкову исполнилось 50 лет. Сегодня Константин Николаевич трудится в Подмосковье.

- Форму поддерживаю, играю регулярно. Очень приятно, когда какие-то юбилейные матчи, со старыми товарищами встретиться. В Омске 65 лет хоккею отмечали, в Ижевске – 60.

Почаще бы… Порох то еще есть.

В статье использованы материалы открытых интернет изданий.

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Павел Сергеевич

Фото: "ВКонтакте"