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Омский «Авангард» одержал третью победу в первенстве КХЛ

Главная Спорт
Омск
09:13 8 Сентября 2020
хоккей, игра, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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После третьего тура регулярного первенства КХЛ сибирские команды в конференции «Восток» окончательно разошлись по разным полюсам турнирной таблицы. Омский «Авангард» одержал третью победу, а новосибирская «Сибирь» в третий раз проиграла.

«Авангард» в домашнем матче разгромил хабаровский «Амур» 8:2. Решающим оказался второй период, выигранный со счетом 5:1. Два гола у омичей забил Сергей Шумаков, причем, один из них – приемом лакросс. Находясь за воротами, он поднял шайбу на крюк и вложил ее в «девятку».

«Сибирь» уступила в Череповце местной «Северстали» 1:2. В первом периоде хозяева открыли счет, а во втором Юрки Йокипакки его сравнял. Решающим оказался точный бросок чешского легионера «Северстали» Индржиха Абдула в начале третьей 2-минутки.

В конференции «Восток» по шесть очков набрали «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев». Нет очков не только у «Сибири», но также у китайской команды «Куньлунь Ред Стар» и «Амура».

Фото: КХЛ ТВ

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