«Палочка – выручалочка»

В свое время Сергей Храмцов, пожалуй, был самым популярным игроком омской команды. Сами хоккеисты называли его «палочкой-выручалочкой». Отменная реакция и пластичность, выбор позиции позволили Сергею Храмцову прочно занять место основного вратаря «Авангарда» на долгие годы. Своей надежной игрой Сергей вселял уверенность в действия партнеров, и они играли раскованно и непринужденно, без оглядки на ворота.

Наше досье

Храмцов Сергей Борисович родился 27 марта 1962 года Воспитанник усть-каменогорского хоккея. Мастер спорта международного класса.

В составе омского «Авангарда» провел тринадцать сезонов (1981, 1982, 1986-1992, 1994-1997). По количеству встреч является рекордсменом среди вратарей, выступавших за омский клуб. В его активе 505 матчей.

В сезонах 1983-1985 годов защищал ворота «Торпедо» (Усть-Каменогорск). В 1993 году провел три встречи за команду «Милуоки» (ИХЛ). В 1993-1994 годах играл в воротах «Коламбус Чилз» (Лига западного побережья) – 57 игр. В Северной Америке Сергей Борисович получил призы лучшего игрока обороны первого сезона и как самый ценный игрок и по итогам второго сезона - приз зрительских симпатий.

В 1981 году стал бронзовым призером молодежного чемпионата СССР в составе минской «Юности». Бронзовый призер чемпионата МХЛ 1996 года в составе «Авангарда». Обладатель Кубка европейских чемпионов в 1996 году в составе «Лады» (Тольятти). В составе «Лады», обладателями Кубка также стали «авангардовцы» Маслюков и Бердников.

Тренерская карьера: «Авангард» (Омск, 1997-2000, 2007-2012, 2015-2017), «Мостовик» (Курган, 2001-2002), «Сибирь» (Новосибирск, 2003-2006), «Омские Ястребы» (МХЛ, 2017-2018), «Югра» (Ханты-Мансийск, 2018-19),

На данный момент работает в академии московского «Спартака».

С Сергеем Борисовичем Храмцовым, легендой вратарского цеха, как-то так сложилось, «бог пера» не сподобил пересечься ранее. Хотя знакомы были заочно и виделись не раз и не два. А, вот, интервью записать, как то не получалось.

Впрочем, Храмцов скромен, а посему еще в бытность игрока избегал по возможности общения с прессой. О диалоге под диктофон, договорились быстро (случилось это перед отъездом Сергея Борисовича в Белокаменную). Вопросы то были также готовы, а, вот, пади ты, ваш покорный слуга впервые за свою тридцатилетнюю журналистскую карьеру с трудом скрывал волнение.

Еще бы, мальчишкой я приходил на тренировки омской команды мастеров (благо, доступ на игры и тренировки для меня был открыт, поскольку друг семьи, один из тренеров тогда еще омского «Шинника», Владимир Шепелин, (царство ему небесное), позволял посещать тренировки и матчи) и следил я за работой почему-то именно вратарей. Тогда я впервые узрел Сергея Храмцова. Юркий, подвижный, резкий, он смотрелся очень эффектно. И всегда с улыбкой.

Роман с «канадской забавой на льду» у меня по разным причинам, в долгую не сложился. Доводилось играть за школу именно в воротах, на первенстве города за Куйбышевский район (сейчас Центральный округ Омска), на большее бог не сподобил. Но любовь и уважение к вратарской профессии осталась и поныне. И, вот, я рядом с легендарным вратарем «Авангарда», («Палочкой – выручалочкой», «Малышом», «Сибирским Мышкиным»), да, как только не называли Храмцова омские болельщики. Эмоции, честно скажу, переполняли. Показалось, что умудренный опытом вратарь почувствовал мое волнение. Он ответил на приветствие улыбкой, крепким рукопожатием (вот она - рука, которая тащила все подряд в «рамке» от звезд советского хоккея).

- Хорошо, что не забываете про ветеранов. Давайте ваши вопросы.

- Сергей Борисович, а почему, собственно, позицию вратаря вы себе определили?

- А я, пожалуй, и не объясню. Так сложилось с детства. В Казахстане, в Усть-Каменогорске в советские времена в каждом дворе была залита хоккейная площадка. Любой мало-мальски уважающий себя мальчишка хотел попасть в знаменитую хоккейную школу «Устинки». Там-то меня в «рамку» и определи. Да, и нравилось мне ловить и отбивать шайбу. Вот так и стал играть в воротах. Хотя, в других игровых видах спорта всегда играю в поле.

- Как оказались в Омске?

- Транзитом через Минск. Тренер Польшаков перебирался в Белоруссию развивать там хоккей и забрал меня и еще несколько ребят с собой. В Сибири я оказался в19 лет не без элемента случайности. Тот же Польшаков говорил, что мной настойчиво интересовались в Ленинграде - мол, не дергайся, будешь играть на берегах Невы. Как-то в Минск приехал тренер-селекционер Тычкин из Омска. Он вел переговоры с моими партнерами по команде «Юность» Архиповым, Шляхтой и Миненко. На тот моменты мы стали третьими в молодежном чемпионате страны. Для минского хоккея это большой успех по тем временам. Я присутствовал на том разговоре и в итоге дал добро на переезд в Омск. Условия финансовые для молодых хоккеистов в городе были хорошими. Встретили в команде нормально. Главным тренером тогда в Омской команде был Марк Судат. Он не стеснялся доверять молодым. Так вот я и попал в «Авангард».

- Про вашу карьеру в Омске сказано и написано предостаточно, а про сборную и командировку в США не так много. Кстати, помимо недолгого перехода в Тольятти для участия в Кубке европейских чемпионов приглашения в другие клубы были?

- Звали в Ярославль, в Магнитогорск. Но не любитель я срываться с место на место. Да и в Омске меня практически все устраивало. Что же до сборной, то в нее меня приглашали дважды. Впервые получил приглашение в олимпийскую команду (точнее, сборную клубов – прим. автора). Командой руководили Цыгуров и Васильев. Планировалась поездка в Северную Америку на игры с олимпийской сборной Канады. Сбор был в Москве. К сожалению, прибыл в Новогорск в расположение команды уже с травмой колена. Но решил ничего не говорить врачам. Когда еще пригласят… На контрольную встречу с командой Италии первым номером назвали меня. В тот год в сборной вратарская бригада состояла из трех голкиперов. (Зуев из «Трактора» и Червяков из «Химика» - прим. автора). Сыграл через боль, но удачно – выиграли. Все поздравляют с победой, а меня боль не отпускает. Мне объявляют – ты первый номер. Что делать? Ночь не спал, мучился и от боли и от раздумий. Наутро решил, что скрывать травму будет неправильно, подведу сборную. Пришел к тренерам и сказал, что ехать не могу. Было очень обидно.

Второй раз пригласил в «сборную клубов» Николаев, вторым в той команде был наш тренер из «Авангарда» Киселев. Отправились на турнир во Францию. Поехал туда сменщиком Сергея Фадеева из нижегородского «Торпедо». Но в первом матче игра у Сергея не пошла, и я отыграл весь турнир до его завершения, получив в итоге приз лучшего вратаря турнира.

Что же до выступления в США, то все получилось довольно случайно. Играли мы очередной матч чемпионата в Москве против «Динамо». У хозяев в составе Жамнов, Семак, в воротах Шталенков. В общем, весь цвет российского хоккея на тот момент. Играем неплохо, за несколько минут до конца встречи ничья 3:3. В самой концовке за спорное нарушение арбитр назначает буллит в наши ворота. Выкатывается на реализацию игрок сборной России Семак и ... я отбиваю. Матч так и закончился вничью. Ну, а чуть позже я получаю предложение попробовать свои силы в команде ИХЛ «Милуоки». Оказывается, на трибуне в Москве наблюдал за нашей игрой с «Динамо» генменеджер заокеанского клуба Фил Витлиф. Приехал просмотреть Мишу Шталенкова, ну, вот, и меня приметил.

- Что за клуб «Милуоки»?

- Это, как, оказалось, был свободный клуб. Он не являлся чьим либо фарм-клубом в НХЛ. Я получил официальное приглашение. Прибыл на сбор команды и был приятно удивлен. В расположении клуба оказались еще пять хоккеистов из России. Вязьмикин, Гальченюк, Шталенков, Цыплаков, Виноградов. Согласитесь, компания у нас была более чем солидная. Помогал нам на сборе первый хоккеист из СССР, сыгравший в НХЛ за «Лос-Анджелес», Виктор Нечаев. Он был переводчиком, ну, и помощником в бытовых вопросах. В итоге, подписали контракты Шталенков и Гальченюк, причем, еще в Москве. Ну, и ваш покорный слуга. Но это было еще не все. Подписав контракт, я не обезопасил себя от перелета в фарм-клуб «Милуоки». Из восьми голкиперов, которые были на сборе, оставили троих. Про Шталенкова я уже сказал, плюс американец Лари Дик и я. То есть, я получался третьим в команде. Успел провести три встречи за новый клуб. Затем совместно с генменеджером решили, что стоит поиграть за фарм «Милуоки» - «Коламбус Чилз» (Лига западного побережья).

- Ну, и как североамериканский хоккей?

- Знаете, мне понравился хоккей в США, я, наверное, не разочаровал болельщиков и специалистов. (Здесь Храмцов скромничает, два сезона Сергей Борисович получал призы как лучший хоккеист команды - сначала от придирчивых хоккейных специалистов, а затем и от болельщиков).

- Сергей Борисович, не обидно, что в 30 лет стали покорять хоккейную Америку?

- В смысле, мог бы я заиграть в сильнейшей лиге мира (задумался)? Желание, конечно, было, но человек предполагает, а бог располагает. Знаете, ведь меня просматривал в нескольких матчах тренер вратарей «Ванкувера» и он остался доволен моей игрой. Наверное, если бы я остался еще на один сезон в «Милуоки», у меня и появился бы реальный шанс попробовать силы в лагере «Кэнакс». Но на семейном совете решили возвращаться на родину.

- Еще один непростой момент в жизни любого спортсмена - завершение карьеры.

- Мне, возможно, повезло. У меня уже есть хоккеисты, которыми я могу гордиться. Вот, смотрите, в тот момент, когда у руля команды был Владимир Голубович, мы практиковали такой прием - приглашали на разминку вратарей команды мастеров совсем еще юных, будущих стражей ворот. Мальчишки своими глазами видели, как работают профессионалы. Конечно, это давало ребятам толчок в развитии. Среди тех пацанов были Рейзвих, Шилин. Ну, а поскольку я курировал всю вратарскую систему клуба, то смело могу говорить, что маленькая толика в успехе этих ребят моя есть. Сейчас, вот, вел ребят «Омских Ястребов», так сказать, обновленного состава.

И еще одна моя, если хотите, удача или долг. Когда мы играли в «Авангарде» с Сашей Вьюхиным (царство ему небесное), мы мечтали о создании школы вратарей в Омске. Сейчас такая школа уже работает. Супруга Саши - Лена Вьюхина - активно участвовала в открытие этого проекта и сейчас по праву его возглавляет. Прошло уже много лет с момента открытия школы и если в первый, дебютный год у нас сборы проходили только местные ребята, то во втором тренировались также иногородние ребята.

- Последний вопрос, Сергей Борисович. Самый запомнившийся матч или матчи в карьере?

- Сходу, конечно, сложно ответить. Интересные игры были с тем же московским «Динамо», тольяттинской «Ладой» всегда были непростые, а на тот момент и вовсе принципиальные матчи (задумался). Да, конечно, есть такой матч. Играли в столице со «Спартаком». Матч начинал я, но, как говорится, не пошло. К первому перерыву горим 0:2. В раздевалке с Сашкой Вьюхиным договариваемся, что он выйдет на вторые двадцать минут, а Киселеву (главный тренер) ничего не сказали. В итоге Саня отыграл блестяще. Мы выиграли, а Леонид Георгиевич очень удивлялся, как так получилось - начинал матч Храмцов, а заканчивал Вьюхин. Заметил он смену вратаря где-то только к концу второго периода, но менять ничего не стал, к тому моменту счет уже был сравнен. Вот такая история.

P.S. Были у меня вопросы и про отъезд из Омска, и про недопонимания с руководством клуба в один из моментов вратарской карьеры. Но Храмцов попросил эти темы не поднимать. Не потому что обижен или говорить не хочет. Нет. Просто, Сергей Борисович уверен, что все, что ни делается, все делается к лучшему. Омску он отслужил верой и правдой как игрок и как тренер 23 сезона. Храмцов кстати уверен, что еще вернется в родной клуб и продолжит готовить новых стражей ворот для «Авангарда». А пока академия столичного «Спартака». Будем считать, что это командировка…

Болейте за наших и будьте здоровы!

Павел Сергеевич

Фото: сайт академии хоккейного клуба «Спартак»