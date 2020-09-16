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«Авангард» забил решающий гол СКА в меньшинстве в матче КХЛ

Главная Спорт
Омск
09:29 16 Сентября 2020
хоккей, игра, победа
Автор: Sibnovosti.ru
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Омский «Авангард» в очередном матче первенства КХЛ с санкт-петербургским СКА вел с преимуществом в три шайбы, но едва не упустил победу. Игра прошла в Балашихе.

В первом периоде преимущество сибирской команды было неоспоримым. Сначала Оливер Каски сделал прострел и Денис Зернов переправил шайбу в ворота. Затем отличился Иржи Секач. После броска Оливер Каски шайба попала в штангу, затем в спину вратаря СКА и медленно покатилась в ворота. На всякий случай Иржи Секач добавил ей ускорение. Наконец, Денис Зернов довел счет до 3:0.

Но во втором периоде ход игры перевернулся. После точных бросков Игоря Ожиганова, Линдена Вея и Антона Бурдасова счет стал равным – 3:3. Решающим оказался эпизод в середине третьей 20-минутки. «Авангард» оказался в меньшинстве, но смог организовать контратаку. Ее удачно завершил Кирилл Семенов.

После шести матчей «Авангард» набрал 10 очков и находится на вершине турнирной таблицы конференции «Восток». Столько же очков у магнитогорского «Металлурга» и «Салавата Юлаева» из Уфы.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

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