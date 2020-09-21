Юрий Кузнецов: «От хоккея надо получать удовольствие»

Начало

До четвертого класса у Юрия не было возможности заниматься в хоккейной школе, поэтому, записавшись в клуб «Спартак» (Новосибирск), ему предстояло догонять сверстников. Первыми тренерами Кузнецова стали Г. В. Костылев и А. И. Ермаков. Затем его заметила главная команда города, и в 17 лет он дебютировал в составе «Сибири». Там он три сезона был на вторых ролях, так как в команде было достаточно опытных игроков, у которых Юрий учился и оттачивал свое хоккейное мастерство. А уже в 1991 году сибирский алмаз прошел заключительную огранку и Кузнецов стал настоящим лидером того сезона в команде. 55 очков в 72 матчах - согласитесь, хороший результат для молодого игрока.

Тут же подсуетилось руководство омского «Авангарда» и пригласило к себе талантливого хоккеиста. Грех отказываться от предложения поиграть на высшем уровне. Дебютировал в команде 2 октября 1992 года в Екатеринбурге против «Автомобилиста». Первую шайбу забросил 10 октября 1992 года новокузнецкому «Металлургу» (6:3). По итогам второго года стал лучшим бомбардиром «Авангарда» - 27 (17+10) очков. Кузнецов стал настоящим любимчиком и лидером клуба.

Наше досье

Кузнецов Юрий Владимирович родился 10 августа 1971 года в Новосибирске. Российский хоккеист, нападающий. Мастер спорта международного класса. Воспитанник новосибирской «Сибири». В 1994 году выбран на драфте НХЛ в седьмом раунде под общим 169-м номером «Ванкувер Кэнакс».

Играл за «Сибирь» (Новосибирск, (1989- 1992, 2005; 243 матча, 45 шайб). В сезонах 1993, 1994, 1998 провел за «Авангард» 113 матчей, забросил 46 шайб, сделал 28 передач, набрал 44 минуты штрафа. По итогам двух чемпионатов становился лучшим бомбардиром «Авангарда»: 1994 – 27 (17+10) очков, 1998 – 27 (18+9) очков.

Играл также в «Сиракьюз Кранч» (АХЛ, 1995, 1996, 82 матча, 17 шайб), «Миннеста Муз» (ИХЛ, 1996, пять матчей), ЦСКА (Москва, 1997, 45 матчей, 14 шайб), «Кельн Хайе» (Германия, 1999, три матча), «Сьерр-Аннивьер» (Швейцария, 1999, 11 матчей, семь шайб), «Милан» (Италия, 2000, 25 матчей, 23 шайбы), «Металлург» (Магнитогорск, 2001, 2002, 110 матчей, 35 шайб), «Северсталь» (Череповец, 2003, 2004, 99 матчей, 20 шайб), «Торпедо» (Нижний Новгород, 2005, 32 матча, пять шайб), «Молот-Прикамье» (Пермь, 2006, 45 матчей, восемь шайб), «Металлург» (Новокузнецк, 2007, восемь матчей), «Дмитров» (2007, 2008, 98 матчей, 35 матчей), «Крылья Советов» (Москва, 2009, один матч, одна шайба).

Чемпион России 2001 года, серебряный призер 2003 года, бронзовый призер 2002 года. Участник чемпионата мира 2001 года.

После окончания карьеры в сезоне 2011/2012 и 2012/2013 годов – тренер «Амура», в сезоне 2013/2014 годов – тренер «Югры». 2019 – главный тренер НХК.

Про детство и СССР

«Советский Союз – это мое детство, юность, и чуть-чуть отрочество. Конечно, по детству запоминается тот застойный период. Это было беззаботное время: учились, тренировались. Это было здорово. Мне нравилось то время, когда я был маленьким, начинал тренироваться на открытом льду. Мы сами убирали снег, сами заливали лед. В этом был свой кайф. Сейчас, кстати, я с удовольствие, будучи в Москве, играю за полупрофессиональную команду на открытом воздухе. Знаете, это просто круто, как в детстве».

О командах

«Попав в «Сибирь», два сезона я был на вторых ролях, в команде было достаточно опытных игроков. Три сезона в своей карьере я отыграл за Омск. Были сезоны неплохие, когда удавалось забивать много голов. Может, я и не помню конкретно, что забивал три шайбы магнитогорскому «Металлургу» (19 марта 1994 года - прим. автор). Но были времена, когда я забивал по 20 голов несколько сезонов подряд. Это не много, но и немало, но более-менее стабильно, приятно.

За 15 моих игровых лет было много хороших периодов и городов. Было неплохо в Омске, у нас была хорошая команда, к нам очень хорошо относились в городе. Нормальный период был в Магнитогорске, где я быстро освоился. И я не могу сказать, что мне было там плохо. Везде было по-своему. В той же Италии был замечательный сезон, не по хоккею, а просто по жизни, где можно было и отдохнуть, и совместить приятное с полезным, и много было интересного общения».

О партнерах

«Я сменил много команд, у меня было много разных партнеров, но больше всего мне запомнилось время, когда я играл с Димой Затонским, а также нашу тройку с Алексеем Ждахиным и Сергеем Бердниковым. Мы были не только хоккеистами одного звена, но и друзьями вне льда. В Омске нас боготворили, а главный тренер тогдашнего «Авангарда» Леонид Киселев давал нам проводить на льду больше времени, чем остальным. Затонский -классный исполнитель: отдает, забивает. Ну и, конечно, не могу не сказать теплых слов в адрес братьев Корешковых, с которыми я играл в магнитогорском «Металлурге». Это действительно классные мастера, с которыми приятно играть. Вообще вспоминаю о многих командах и городах, ведь везде у меня остались хорошие знакомые и друзья».

Сборная

В национальную команду Кузнецова пригласили в 1993 году. В тот год на турнир «Известия» формировались сразу две сборные страны: национальная и сборная клубов (олимпийская). Сибиряк получил приглашение от Виктора Тихонова в олимпийскую. Другой командой руководил Борис Михайлов. Интересно, что тот турнир в истории стоит особняком. Приз «Известий» и ранее в хоккейном мире назывался малым чемпионатом мира, ну а в тот раз сам хоккейный бог велел его так величать. «Веселый Снеговик» собрал на столичном льду сразу 10 сборных, которые были разбиты на две группы. В итоге, как и планировали организаторы, в финале скрестили клюшки две российские команды. Победу одержали подопечные Тихонова. Кузнецов на этом турнире отличился дважды. Забросил финнам в группе и в финале подопечным Михайлова. Тогда-то на сибиряка и положили глаз скауты «Ванкувера».

Про Северную Америку

Игру Кузнецова отметили скауты из Канады, и по окончанию сезона на драфте НХЛ его выбрал «Ванкувер» под 169-м номером. И как многие хоккеисты в то время, кому оказали такую честь - сразу же уехал попробовать свои силы за океан. Мечта заиграть в НХЛ так и осталась мечтой. Хотя, Юрий провел ряд выставочных матчей за основу «Касаток» в тройке с Павлом Буре на позиции центрального нападающего. Собственно, на тот момент руководство «Ванкувера» и занималось поиском именно центрального форварда в первую тройку. Идеальным вариантом считалось заполучить именно русского хоккеиста, который мог бы и отдать и забить и в обороне отработать. По отзывам местной прессы, Кузнецов смотрелся убедительно. Буре тоже хвалил своего соотечественника. Но тренерский штаб все же предложил сибиряку начать сезон в фарм-клубе, откуда Юрия так, ни разу и не подняли в основу. Два сезона в АХЛ и возвращение обратно в Россию.

Про Новый год

«Когда выступал в Америке за фарм-клуб «Ванкувера» - за «Сиракьюз». Мы играли вместе с Евгением Наместниковым, который приехал за океан из ЦСКА. 31-го декабря у нас была игра. Естественно, наши жены не пошли на нее, а готовили стол. Матч начинался в восемь вечера, и заканчивался практически в одиннадцать. У нас была задача сразу после игры сесть в машину и пулей домой встречать Новый год. К сожалению, неловкий силовой прием против Жени, и ему ломают челюсть. Мы начало Нового года проводим в больнице, где ему делают шину. Вот такой так сказать, подарочек».

Путь домой

На этот раз пристанищем Юрия стал не Омск, а столица России. Московские армейцы получили умного, быстрого и с отличным броском игрока. После хорошего сезона за ЦСКА его вновь пригласили в Омск. И Кузнецов не смог отказаться. Ведь в «Авангард» в тот же сезон перешел его друг Затонский, который в будущем стал легендой «ястребов». Кузнецов в тот хоккейный год «настрелял» 18 шайб всего трех передачах. Не часто встретишь столь явную разницу между голами и ассистентскими баллами. Клуб готов был предложить продление контракта, но Юрия потянуло на романтику.

Калейдоскоп

Если захотите угадать, в каких клубах он успел поиграть следующие два сезона после успешного возращения из-за океана, то вряд ли угадаете. Хотя попробуйте. Сделали выбор? Так вот, он провел первые три матча 1998 года в Германии, затем уехал во вторую швейцарскую лигу. Ну а 1999 год он прогуливался по улицам Милана и «нагулял» серебро чемпионата Франции. Да-да, вас не подводит зрение, именно Франции. В тот год «Милан» выступал во французском чемпионате. И по среднему количеству очков за матч Кузнецов был лучшим в команде.

Думаете, это самый интересный поворот в карьере Юрия? А вот и нет. Как Кузнецов сам признался, ему надоело просто получать удовольствие от хоккея, и он решил, что нужно не просто играть в хоккей, а продолжать развиваться и достигать новых вершин. И лучше родной страны для реализации своих амбиций было не найти. Он вернулся из-за границы. В ту пору Кузнецов получил заманчивое предложение от родного Новосибирска. В те времена «Сибирь» шла в середняках, но условия были такими, что отказаться было невозможно. К тому же он являлся местным воспитанником. И предложение было принято, но вскоре он об этом пожалел.

«Тогда «Сибирью» руководил известный в сибирском регионе тренер Киселев, с которым мы почему-то не нашли взаимопонимания. Отчислили из команды, после чего мои агенты занялись поиском работы. Выбор остановился на «Металлурге». Геннадий Величкин дал добро на мое присутствие в команде. Я приехал, и Валерий Константинович Белоусов довольно-таки благоприятно ко мне отнесся. И мы начали работать.

Настроение было такое, что я попал в мастеровитую команду. Хотя, играя в Италии в хоккей уровнем ниже, забивал много голов. Естественно, в «Магнитке» свое самолюбие спрятал куда подальше и просто старался делать свою работу, помогать ребятам. В частности, братьям Корешковым. От этого сам получил пользу и незабываемое удовольствие. Это точно был мой самый лучший сезон за всю карьеру».

Интересный факт

Кузнецов является одним из трех хоккеистов в истории «Металлурга» наряду с Сергеем Мозякиным и Максимом Сушинским, кому довелось сделать хет-трик в ворота «Металлурга», а затем защищать цвета этой команды.

Завершение

Следующий сезон для Кузнецова стал бронзовым. А через сезон он устранил пробел в виде серебряной медали, но уже в составе других «сталеваров» - из Череповца. Отыграв за «Северсталь» два сезона, но вновь получил приглашение вернуться на родную землю. Благо тренерский штаб уже давно изменился. Но по разным причинам заиграть в «Сибири» не удалось - в 14 матчах три очка и ни единого гола.

Остаток сезона он провел в Высшей лиге в «Торпедо». Затем его пригласили обратно в Суперлигу в Пермь, где также не удалось выйти на прежний уровень. Заканчивать карьеру он поехал в Высшую лигу в Дмитров. Однако последний матч провел в 2008 году в «Крыльях Советов».

В статье использованы материалы Артура Иванникова и личные архивы автора.

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