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Омский «Авангард» уступил казанцам в серии буллитов

Главная Спорт
Омск
11:41 23 Сентября 2020
хоккей, матч, лига
Автор: Sibnovosti.ru
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Сразу три команды набрали по 14 очков в конференции «Восток» Континентальной хоккейной лиги. Это произошло после поражения омского «Авангарда» от казанского «Ак Барс».

Игра состоялась в Казани и затянулась до серии буллитов. В первом периоде шайбу у хозяев забросил Станислав Галиев. Во втором ему ответил финский защитник омичей Оливер Каски (в первой 20-минутке он попал в штангу). В серии штрафных бросков удачливее оказались казанцы.

В другом матче вчерашнего дня екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме проиграл подмосковному «Витязю» 3:4. Причем, уральцы во втором периоде пропустили две шайбы за девять секунд.

В итоге «Авангард», «Ак Барс» и «Автомобилист» набрали по 14 очков. Правда, омичи сыграли на матч больше.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

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