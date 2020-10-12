Марат – легенда омского футбола

В середине 90-х имя этого техничного форварда была хорошо знакомо каждому омскому футбольному болельщику. Порой даже не требовалось называть фамилию: просто скажешь Марат, и становилось понятно, о ком идет речь. Мулашева обожали, на него ходили персонально.

Мулашев – футболист

Впервые я увидел Марата Мулашева в 2002 году. Я заступил на вахту пресс-атташе клуба «Иртыш». Сдружились мы быстро.

В том сезоне омская команда мастеров не блистала. Клуб не выполнила задачу попасть во второй по силе отечественный дивизион (в первую лигу). Лагерь сибиряков покинули практически все приезжие игроки. От состава осталось порядка 15%, в том числе и Марат Мулашев.

Приглашения были. Их у «Марека», а именно так его звали партнеры по команде и болельщики, в каждое межсезонье было по три-четыре вызова в другие клубы. Но не рвался он из Омска. Говорил, накатался уже. А может и стоило, потому что события в новом сезоне развернулись неожиданно. В 2003 году «Иртыш» возглавил Сергей Николаевич Чикишев, который не захотел видеть возрастного форварда в коллективе.

Вот как вспоминает об этом сам нападающий:

- Вы ушли из большого футбола в 2003 году.

- Ситуация получилась неоднозначная: Александр Ивченко еще до своего ухода с поста главного тренера «Иртыша» направил меня учиться в Высшую школу тренеров, за что я ему очень благодарен. А тогда существовало такое правило: действующие футболисты обучаться не могут. Потому мне и пришлось уйти из команды, пусть и несколько преждевременно. Однако контракт мой действовал еще год, и я остался в клубе помогать Андрею Пермякову, работать с дублерами в должности играющего тренера. По окончании обучения встал вопрос, чем заниматься в дальнейшем, вот, я и устроился в школу «Иртыш» к хорошо знакомому омским болельщикам директору Владимиру Костюку. Он сам бывший спортсмен и всегда с пониманием относится к футболистам, завершившим карьеру.

- То есть, возможности остаться в «Иртыше» вообще не было?

- Даже не знаю. Думаю, что можно было, если бы тогдашний наставник команды Сергей Чикишев немного настоял на этом, но... Да, в тот момент я смотрел на ситуацию глазами футболиста и был немного обижен на него, но сегодня уже с позиции тренера в целом понимаю это решение. Раз Сергей Николаевич так решил, значит, это было нужно. А тогда, конечно, переживал (улыбается).

- Не исключается вариант, что, останься Ивченко в «Иртыше» в 2003 году, и вы никуда не ушли бы...

- Это можно было даже не обсуждать. Тот же Александр Близнюк играл до 37 лет, и вспомните, как он смотрелся! Силы тогда и у меня были, но, увы.

Наше досье

Марат Лензович Мулашев родился в Омске 7 января 1968 года. Советский, российский футболист. Нападающий, тренер.

В 1984 году начал свою карьеру в омском «Иртыше», затем проходил военную службу в новосибирском СКА, после чего вернулся в «Иртыш».

В начале 1992 года был приглашен в «Таврию». 7 марта 1992 года дебютировал в высшей лиге Украины в матче с запорожским «Торпедо» (2:0), но после двух матчей в марте 1992 года покинул команду и перешел в казанский «Рубин-ТАН».

В 1993 году был игроком клуба высшей лиги России «Луч» из Владивостока. В 1994 году защищал цвета новороссийского «Черноморца».

В 1994 году вместе с группой российских игроков под руководством омского тренера Александра Ивченко выступал в Омане за «Сур Клаб». В 1998 году снова играл за эту команду.

В 1995 году вернулся в «Иртыш», где в 2002 году в возрасте 34 лет завершил профессиональную карьеру. Лучший бомбардир зоны «Восток» второго дивизиона 1996 года (22 мяча).

Всего в составе «Иртыша» провел 336 матчей и забил 117 голов, что является лучшим результатом за всю историю клуба.

В 2003 году поступил в Высшую школу тренеров. С 2005 по 2006 год работал тренером в «Иртыше». Работал главным тренером команды 1999 года рождения клуба «Росич», далее старшим тренером этого же клуба основного состава.

Дырки в коленях

Работа пресс-атташе позволяет рассмотреть футбол как, впрочем, и любой вид спорта, что называется изнутри. Прочувствовать его по другую сторону, в данном случае, бровки. Любому виду спорта сопутствуют травмы. Это в какой-то мере обыденность. Риск, за который спортсмены и получают, в том числе, зарплату. Я и раньше слышал, что такое мениск, но когда увидел колени Марата, меня взяла оторопеть: оба колена были прооперированы. На обоих дырки, заклеенные пластырем. Видимо, узрев мою растерянность и ужас, Мулашев, как бы извиняясь, сказал:

- Это чтобы воду из коленей убирать.

- Так, как же играть с такими коленями? - усомнился я.

Марат пожал плечами, улыбнулся и заметил:

- Хотелось бы еще долго и хорошо.

Оман. Ивченко. Фурор

У каждого футболиста есть тренер, которого он считает своим главным наставником. У Мулашева это Ивченко.

- Да, по большому счету, Александр Владимирович и дал мне дорогу в большой футбол, поверил в мои силы. Надеюсь, что я оправдывал его надежды: мы вместе работали не только в Омске, но и в Казани, где с 18 голами я стал лучшим бомбардиром, и в Омане, рассказывает Мулашев.

Про Оман - это, как говорится, «отдельная песня».

Вспоминает Александр Ивченко:

- Мы приехали в команду, которая звезд с неба не хватала. Хотя считалась народной, как наш «Спартак». Со мной прибыл Марат Мулашев и защитник Андрей Баранов. Встретили нас болельщики весьма настороженно. Да, и футболисты не сразу стали привыкать к моим требованиям. Нагрузки на тренировках им казались завышенными. До меня их бразилец возглавлял. Не знаю уж, что он с ними делал... Как мне рассказывали, не работал с футболистами, а больше сам тренировался. Гонял с игроками мяч.

Физически игроки были готовы очень слабо. Поправили дела - стали чемпионами страны. Мулашев там фурор произвел. У арабов чуть травма - соскакивают. А у Марата голеностоп синий, он его замотает потуже и выходит на поле. Местные в шоке, как так можно. Колени увидели. И в шоке. А «Марек» все удивлялся, чего такого не обычного…

Штрих к портрету

Марат Мулашев установил новый рекорд «Иртыша» (7 июня 2001 год). В матче команд зоны «Восток» второго дивизиона с «Селенгой» (Улан-Удэ) произошло знаменательное событие: форвард хозяев Марат Мулашев, известный по выступлениям в высшей лиге за владивостокский «Луч», забил три мяча (все с пенальти), первый из которых стал сотым мячом нападающего в составе «Иртыша». Марат установил новый рекорд результативности своего клуба - 102 мяча. Предыдущее достижение - 96 мячей - принадлежало Зиновию Биленю, выступавшему за омский клуб с 1959 по 1972 год и присутствовавшему на матче.

Мулашев – тренер

- Вам в тренерском штабе «Иртыша» довелось поработать.

- Придя работать в футбольную школу «Иртыш», большую помощь мне оказал Анатолий Кузнецов. Он, ведь, ранее три года с юношеской сборной России работал. Поэтому когда Анатолия Ивановича пригласили в команду мастеров, я, конечно же, согласился с ним работать, и все мое становление как тренера происходило под влиянием этого специалиста.

- Как я понимаю, вы и ушли тогда, что называется, «за компанию» ...

- Отставка тогда выглядела очень неоднозначно: команда была нормально подготовлена к сезону, ребята постепенно набирали форму, но что-то не понравилось тогдашнему президенту клуба Евгению Сычеву. У нас была возможность по контракту остаться до конца сезона, но решили уйти. Можно сказать, Евгений Михайлович нас убрал, а чуть позже и его сняли с должности.

- Вы - лучший бомбардир омского футбола, а, ведь, у «Иртыша» нынче линия нападения самая проблемная. Что можете посоветовать ребятам?

- Только одно: работать, работать и еще раз работать! Если парни будут «пахать» на тренировках, оставаться заниматься дополнительно, то рано или поздно это обязательно принесет свои плоды. Бог все видит, и он обязательно оценит твое усердие. Во второй лиге ребята нормально забивали, сейчас уровень выше, и это стало сложнее, но ничего невозможного я не вижу.

- Вы сейчас трудитесь в Подмосковье. Работать с юношами легче или сложнее, чем со взрослыми?

- Наверное, все-таки сложнее и одновременно приятнее. Мы воспитываем ребят не только как футболистов, но и как личности. Спортсменами они не все будут по жизни, поэтому наша первоочередная задача сделать из них хороших людей. Это самое главное. Благодаря футболу пацаны оторваны от уличных соблазнов, то есть, от сигарет, спиртного, наркотиков. Ребята у нас очень достойные подрастают!

- Вас пригласили в тренерский штаб основной команды «Росич».

- Да, верно. Мы работаем вместе с Андреем Пятницким. Работали успешно. Команда в лидерах. Посмотрим, как оно будет дальше.

P. S. Сейчас пути специалиста и клуба разошлись. Мулашев трудился в штабе основной команды «Росич» в статусе старшего тренера. В 2017 году коллектив занял первое место в первенстве России среди команд третьего дивизиона зоны «Москва». Но дальше отношения омича и клуба не сложились. На данный момент Мулашев работает тренером в одной из футбольных школ Москвы.

Фото: сайт футбольного клуба «Росич»