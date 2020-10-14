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Омский Иртыш» поднялся со дна турнирной таблицы ФНЛ

Главная Спорт
Омск
10:50 14 Октября 2020
футбол, игра, лига
Автор: Sibnovosti.ru
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Омский «Иртыш» оттолкнулся от дна турнирной таблицы Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Вчера сибиряки обыграли другого дебютанта лиги – «Акрон» из Тольятти.

Матч 15-го тура прошел в Омске. Единственный гол хозяева провели в самом конце первого тайма. После подачи со штрафного с левого фланга атаки Игорь Киреев, нырнувший «рыбкой», головой с близкого расстояния послал мяч в сетку.

Теперь «Иртыш» занимает в турнирной таблице ФНЛ 20-е место с 11 очками. Он опережает ярославский «Шинник» и другой сибирский клуб – «Томь». Томичи вчера потерпели очередное поражение, уступив «Краснодару-2» со счетом 0:2.

Во вторник также состоялись матчи во второй группе Профессиональной футбольной лиги. «Чита» одержала первую победу в турнире, одолев «Муром» (Владимирская область) 1:0. Забайкальский клуб ушел с последнего места, оставив на нем «Коломну». Иркутский «Зенит» в этот день, хотя и забил первым, дома уступил московскому клубу «Локомотив-Казанка» 1:3.

Фото: «Яндекс.Эфир»

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