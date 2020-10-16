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Омский силач поборется за звание мирового рекордсмена в «Становой тяге» в категории мастеров

Главная Спорт
Омск
13:27 16 Октября 2020
спорт, омск, сила
Автор: Sibnovosti.ru
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Омский силач  Михаил Шивляков 18 октября предпримет вторую попытку установить мировой рекорд в «Становой тяге» в категории мастеров (40+ лет).

Зрители смогут наблюдать за этим в прямом эфире на YouTube-канале «Омск Здесь» при технической поддержке телеканала «Продвижение». 

Мероприятие состоится в рамках второго сезона Feats of Strength – мировой серии состязаний в режиме онлайн, организованной World’s Ultimate Strongman. Судить атлетов в онлайн-режиме будет опытный рефери, самый титулованный силач современности Жидрунас Савицкас.

Напомним, что во время первого сезона мировой рекорд в «Становой тяге» в категории мастеров был зафиксирован на отметке 430 кг. Но совсем недавно его обладатель – ирландец Джеймс Хикки – побил свой же рекорд, и теперь он составляет 435 кг.

Михаилу Шивлякову теперь необходимо увеличить этот вес хотя бы на 1 кг, чтобы стать новым рекордсменом.
Одновременно с Шивляковым в проекте примут участие самый сильный человек Эстонии Рауно Хейнла и  29-летний российский силач Иван Макаров. Они  поборются за звание абсолютного мирового рекордсмена в «Становой тяге» 502 кг. 

 «Несмотря на то, что это уже второе мое выступление в режиме онлайн, я все еще не могу уверенно сказать, что мне привычен данный формат. Но теперь у меня уже есть определенный опыт, буду использовать его на благо будущего результата. Ставлю для себя задачу побить мировой рекорд в категории мастеров хотя бы на 1 кг, потянуть 436 кг. И я приложу к этому все свои физические и моральные силы, чтобы порадовать близких, болельщиков, ну и, конечно же, реализовать поставленную цель»,поделился Шивляков.

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