Омский «Иртыш» не пропускает второй матч подряд в ФНЛ

«Иртыш» набрал еще одно очко в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Матч в Омске против «Краснодара-2» завершился нулевой ничьей.

Сайт «Иртыша» отметил, что команды сыграли в закрытый футбол, больше всего внимания уделяя обороне. Лучший голевой момент в матче имели гости в эпизоде, когда в штангу попал Эдуард Сперцян.

«Тяжелейший матч и в физическом плане, и психологическом. После прошлого матча наша команда не сумела восстановиться. Это сказалось на качестве игры», - признал после ее завершения главный тренер «Иртыша» Евгений Харлачев.

Напомним, 13 октября омские футболисты обыграли «Акрон» из Тольятти 1:0.

После 16-го тура «Иртыш» занимает 20-е место с 12 очками. На два больше у «Акрона», «Чертаново» и воронежского «Факела», которые также находятся в «зоне вылета».

Другой сибирский клуб ФНЛ – «Томь» - вчера уступил в домашнем матче калининградской «Балтике» 0:1. Единственный гол с пенальти провел Михаил Маркин. Томский клуб объявил о том, что состав команды пополнили два легионера – нигерийский полузащитник Чиди Оcучукву и канадский нападающий с ганскими корнями Ричлорд Эннин. Первый из них становился чемпионом Белоруссии в составе брестского «Динамо», второй – серебряным призером первенства Литвы в составе «Жальгириса».

Фото: сайт футбольного клуба «Иртыш»