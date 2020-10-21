Хоккейный матч омского «Авангарда» и рижского «Динамо» перенесли на январь

Болельщики омского «Авангарда» не увидят завтра игру команды в Балашихе с рижским «Динамо». Матч первенства КХЛ перенесен из-за коронавируса на 23 января 2021 года.

«По решению властей Латвии ХК «Динамо» Рига находится на карантине», - говорится на сайте омского хоккейного клуба.

В последний раз латвийская команда выходила на лед 14 октября, когда проиграла в серии буллитов ярославскому «Локомотиву».

Тем временем, «Авангард» объявил о пополнении своих рядов. Из хабаровского «Амура» пришел нападающий Наиль Якупов. Ранее, помимо КХЛ, он играл и за несколько клубов НХЛ - «Эдмонтон Ойлерз», «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш».

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»