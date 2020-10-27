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Омский «Авангард» проиграл в Санкт-Петербурге

Главная Спорт
Омск
10:00 27 Октября 2020
игра, хоккей, лига
Автор: Sibnovosti.ru
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Омский «Авангард» уступил санкт-петербургскому СКА в очередном матче регулярного первенства КХЛ. Игра состоялась вчера в северной столице.

После двух периодов была ничья – 2:2. У гостей отличились Наиль Якупов и Дамир Шарипзянов. Но в третьем периоде преимущество армейцев было неоспоримым и они провели три безответные шайбы. Главным героем у СКА стал Эмиль Галимов, оформивший хет-трик. Итоговый результат – 2:5. Стоит также отметить, что во втором периоде был удален до конца матча защитник «Авангарда» Алексей Емелин, жестко атаковавший соперника.   

«В третьем периоде нас осадил быстрый гол. Но мы продолжали работать и не опускали руки. Это обидное поражение, которое неприятно переживать». – заметил после матча главный тренер омичей Боб Хартли.

У «Авангарда» осталось 28 очков и он занимает второе место в турнирной таблице «Востока». На восьмое место с 17 очками здесь вышла «Сибирь». Это произошло после вчерашней домашней победы новосибирцев над «Барысом» из Казахстана 3:1. У хозяев забивали Никита Шашков, Егор Миловзоров и Олег Ли.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

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