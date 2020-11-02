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Омский «Авангард» уступил «Спартаку» в овертайме

Главная Спорт
Омск
09:12 2 Ноября 2020
игра, лига, хоккей
Автор: Sibnovosti.ru
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Выездная серия складывается не очень удачно для омского «Авангарда». В очередном матче первенства КХЛ сибиряки уступили московскому «Спартаку».

В первом периоде «Авангард» имел подавляющее преимущество, но забитых голов не было. Во втором соперники обменялись шайбами. У «Авангарда» счет открыл Егор Чинахов, а сравнял его Артем Федоров. Кроме того, гол омского американца Рида Буше судьи после продолжительного просмотра не засчитали, решив, что вратарю была создана помеха.

Решающий гол в матче был забит только в овертайме. Это сделал спартаковец Яков Рылов. Напомним, в предыдущих матчах «Авангард» уступил СКА из Санкт-Петербурга 2:5 и московскому «Динамо» 2:3 также в овертайме.  

В этом же туре новосибирская «Сибирь» в Нижнекамске победила местный «Нефтехимик» 3:1. Голы у сибиряков на счету Дмитрия Саюстова, Владимира Галузина и Олега Ли. Любопытно, что это первая победа «Сибири» в Нижнекамске с января 2017 года.

В конференции «Восток» «Авангард» опустился на пятое место с 30 очками. «Сибирь» находится на восьмом. У нее 21 очко. Лидирует в конференции казанский «Ак Барс» (34 очка).

Фото: КХЛ ТВ

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