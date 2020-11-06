Омский «Авангард» поставил чеха на ворота

В омском хоккейном «Авангарде» еще один новичок. В команду пришел чешский голкипер Шимон Грубец.

Вратаря омский клуб получил за денежную компенсацию в китайском «Куньлунь Ред Стар». Контракт рассчитан до конца этого сезона.

«Грубец обладает высокой стрессоустойчивостью и способен вытаскивать матчи в одиночку», – отметил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков на сайте клуба.

В это сезоне Шимон Грубец провел 10 матчей и отразил 91,9% бросков. В 2018 году он стал MVP в хоккейной Лиге чемпионов. Тогда вратарь выступал за чешский клуб «Оцеларжи Тршинец», который дошел до полуфинала этого европейского турнира.

Как писали Sibnovosti.ru, в октябре в омскую команду из хабаровского «Амура» пришел нападающий Наиль Якупов.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»