6 ноября
Омск
погода +7 °C
77.19
 
€ 91.35
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Омский «Авангард» поставил чеха на ворота

Главная Спорт
Омск
14:15 6 Ноября 2020
хоккей, клуб, вратарь
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В омском хоккейном «Авангарде» еще один новичок. В команду пришел чешский голкипер Шимон Грубец.

Вратаря омский клуб получил за денежную компенсацию в китайском «Куньлунь Ред Стар». Контракт рассчитан до конца этого сезона.

«Грубец обладает высокой стрессоустойчивостью и способен вытаскивать матчи в одиночку», – отметил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков на сайте клуба.

В это сезоне Шимон Грубец провел 10 матчей и отразил 91,9% бросков. В 2018 году он стал MVP в хоккейной Лиге чемпионов. Тогда вратарь выступал за чешский клуб «Оцеларжи Тршинец», который дошел до полуфинала этого европейского турнира.

Как писали Sibnovosti.ru, в октябре в омскую команду из хабаровского «Амура» пришел нападающий Наиль Якупов.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Спорт / НОВОСТИ
Новости Омска: Омский «Авангард» уступил «Спартаку» в овертайме

Омский «Авангард» уступил «Спартаку» в овертайме

2 Ноября 2020 г.
«Сибирь» впервые победила в Нижнекамске с января 2017 года
Новости Омска: Омский «Авангард» проиграл в Санкт-Петербурге

Омский «Авангард» проиграл в Санкт-Петербурге

27 Октября 2020 г.
Эмиль Галимов сделал хет-трик, а Алексея Емелина удалили до конца матча
Новости Омска: Хоккейный матч омского «Авангарда» и рижского «Динамо» перенесли на январь

Хоккейный матч омского «Авангарда» и рижского «Динамо» перенесли на январь

21 Октября 2020 г.
Латвийский клуб находится на карантине
Новости Омска: Омский «Иртыш» не пропускает второй матч подряд в ФНЛ

Омский «Иртыш» не пропускает второй матч подряд в ФНЛ

18 Октября 2020 г.
Сибиряки сыграли вничью с «Краснодаром-2»
Новости Омска: Омский силач поборется за звание мирового рекордсмена в «Становой тяге» в категории мастеров

Омский силач поборется за звание мирового рекордсмена в «Становой тяге» в категории мастеров

16 Октября 2020 г.
Мероприятие состоится в рамках второго сезона Feats of Strength
Новости Омска: Омский «Иртыш» поднялся со дна турнирной таблицы ФНЛ

Омский «Иртыш» поднялся со дна турнирной таблицы ФНЛ

14 Октября 2020 г.
Сибиряки обыграли «Акрон» с минимальным счетом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Три проекта телеканала «Продвижение» стали финалистами «ТЭФИ-Регион»

Три проекта телеканала «Продвижение» стали финалистами «ТЭФИ-Регион»

5 Ноября 2020 г.
Имена обладателей будут названы в Калуге в конце года
Новости Омска: В Омской области уволили второго министра здравоохранения за время пандемии

В Омской области уволили второго министра здравоохранения за время пандемии

6 Ноября 2020 г.
Ирину Солдатову отправили в отставку после инцидента 27 октября
Новости Омска: Первые «Адмиралы» вышли на омские линии

Первые «Адмиралы» вышли на омские линии

2 Ноября 2020 г.
Троллейбусный парк города за 2020-2021 годы обновится примерно наполовину
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru