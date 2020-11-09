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Омский «Иртыш» сыграл вничью в матче ФНЛ

Главная Спорт
Омск
08:20 9 Ноября 2020
матч, лига, футбол
Автор: Sibnovosti.ru
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Омский «Иртыш» сыграл вничью в очередном матче первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Его соперником была «Чайка» из Ростовской области.

Игра прошла в Омске в крытом манеже «Красная звезда» и завершилась со счетом 2:2. Голы у хозяев забили Александр Масловский и Владимир Сычевой в первой половине второго тайма. «Чайка» ушла от поражения на 80-й минуте после точного удара Идриса Умаева.

Стоит также отметить игру вратаря «Иртыша» Владислава Полетаева. На 64-й минуте он отразил удар с 11-метровой отметки.

В другом матче тура томская «Томь» уступила дома «Оренбургу» 0:1. Единственный мяч сибиряки пропустили на 68-й минуте.

После ничей с «Чайкой» «Иртыш» набрал 14 очков и догнал в турнирной таблице ФНЛ «Чертаново» - команды делят 19-20-е места. «Томь» находится в самом низу таблицы с 11 очками.

Фото: «Яндекс Эфир»

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