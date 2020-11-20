Перед возвращением в Балашиху омский «Авангард» победил «Барыс»

Серию выездных матчей в чемпионате Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» завершил в столице Казахстана. В Нур-Султане он одолел местный «Барыс».

Первые две шайбы омичи забили уже к середине первого периода. Сначала выход один на один с голкипером хозяев реализовал Денис Зернов, а затем Наиль Якупов добил шайбу с близкого расстояния.

Дальнейший ход игры не ставил под сомнение ее итог. Еще три гола у «Авангарда» на счету Алексея Емелина, Кирилла Семенова и того же Дениса Зернова. Три голевых передачи за матч выдал американец Рид Буше. Омичи выиграли со счетом 5:2.

Победа позволила им набрать 38 очков. Это на четыре меньше, чем у идущего на первом месте в конференции «Восток» КХЛ казанского «Ак Барса».

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»