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Сибирское дерби в ФНЛ завершилось победой «Иртыша»

Главная Спорт
Омск
08:26 26 Ноября 2020
футбол, лига, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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В очередном туре первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) состоялось сибирское дерби. На домашнем манеже омский «Иртыш» принимал томскую «Томь».

Игра прошла с преимуществом хозяев, если говорить о голевых моментах. Но мяч был забит только один. На 21-й минуте Антон Кротов ворвался в штрафную площадь соперников и точно пробил по воротам.

Счет мог быть и крупнее, если бы не отличная игра вратаря томичей Дмитрия Арапова. В первом тайме он отразил крайне опасные удары Давида Аршакяна и Вадима Стеклова. Во втором тот же Давид Аршакян в одном из эпизодов перед воротами не разобрался с мячом, а в другом его партнер по команде Александр Масловский попал в крестовину ворот «Томи».

«Наиграли, неверное, не только на один мяч. Забиваем, к сожалению, очень мало... Не до красивого футбола, играем на результат», - заметил после матча главный тренер «Иртыша» Евгений Харлачев.

В свою очередь, главный тренер «Томи» Александр Кержаков заметил, что «те, кто реализовывает моменты, те и выигрывают».

Омичи набрали 21 очко и занимают теперь 18-е место в турнирной таблице ФНЛ. От 16-го места, которое дает право остаться в лиге на будущий сезон, «Иртыш» отделяют три очка. У «Томи» по-прежнему 17 очков и 21-е место.

Фото: сайт футбольного клуба «Иртыш»

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