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Омский «Иртыш» рвется из «зоны вылета» ФНЛ

Главная Спорт
Омск
09:24 30 Ноября 2020
игра, лига, футбол
Автор: Sibnovosti.ru
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Омский «Иртыш» одержал важную победу в борьбе за сохранение места в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Сибиряки в гостях обыграли московский «Спартак-2».

Счет был открыт на 27-й минуте, и гол получился очень красивым. После подачи с левого фланга атаки Руслан Гордиенко скинул головой мяч Владимиру Сычевому, и тот тоже головой, в падении переправил его в ворота.  

В начале второго тайма «Иртышу» откровенно не повезло. Либерийский нападающий москвичей Сильванус Нимели делал навес в штрафную гостей, но из-за подставленной ноги защитника мяч изменил направление и по замысловатой дуге опустился в сетку.

Спустя менее 10 минут омич Антон Кротов забил последний мяч в этой игре. Он точно пробил примерно с линии штрафной площади. Эта победа стала для «Иртыша» третьей подряд.  

«Мы не скрывали, что приехали играть на результат. Играли так, как позволял соперник. Благодарен футболистам, что вытерпели на фоне усталости. Вырвали эти три очка. Нам сейчас не до красивого футбола», - признал после матча главный тренер «Иртыша» Евгений Харлачев.

После победы омичи набрали 24 очка и занимают 18-е место в таблице ФНЛ.

Другой сибирский клуб – «Томь» - потерпел очередное поражение. На этот раз от «Динамо-Брянск» 0:1 в гостях. Теперь томичей отделяет от 16-го места, дающего право остаться в ФНЛ, целых 10 очков.

Последний тур в этом году (26-й) состоится 5 декабря.

Фото: «Яндекс Эфир»

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