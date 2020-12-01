Омский «Авангард» уволил тренера своей академии после драки с судьями

Омский «Авангард» расторг трудовые отношения с Геннадием Курдиным – тренером филиала хоккейной академии клуба в Долгопрудном. Такое решение было принято по итогам разбирательства инцидента с участием наставника.

«По причине того, что действия тренера полностью противоречат принципам кодекса (этический кодекс хоккейной академии, принятый в прошлом году – Sibnovosti.ru), руководством хоккейной школы в г. Долгопрудном после консультаций с ХК «Авангард» и разбирательства инцидента было принято решение расторгнуть трудовые отношения с Г. Курдиным», - говорится в сообщении «Авангарда».

Инцидент произошел в ноябре во время товарищеского матча между командами 2005 года рождения «Авангард» (Долгопрудный) – «Молния» в Москве. Геннадий Курдин, по данным ТАСС, нецензурно высказался в адрес арбитров, недовольный их решением, а затем напал на судей в подтрибунном помещении.

В то же время в сообщении хоккейного клуба отмечается, что «мы одобряем методику подготовки юных спортсменов, внедренную Геннадием Курдиным, и постараемся сохранить его наработки в Академии и ее филиалах».

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»