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Омский «Авангард» повторил 3:0 в матче с «Ак Барсом»

Главная Спорт
Омск
09:57 2 Декабря 2020
хоккей, матч, лига
Автор: Sibnovosti.ru
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В регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» во второй раз подряд обыграл лидера конференции «Восток» - казанский «Ак Барс». И во вчерашнем матче омичи оказались сильнее с тем же счетом 3:0.

На этот раз все шайбы «Авангарда» оказались на счету его легионеров. Первый гол уже на первой минуте провел финн Оливер Каски. Он использовал большинство. Еще два гола пришлись на второй период. Сначала канадец Корбэн Найт буквально затолкал шайбу в сетку, а затем точно бросил еще один омский финн - Вилле Покке.

Напомним, что 23 ноября в матче в честь 70-летия омского хоккея «Авангард» также был сильнее казанцев 3:0. Омичи почти догнали «Ак Барс» в турнирной таблице. У них, соответственно, 46 и 48 очков.

В другом матче вчерашнего дня «Сибирь» реабилитировалась перед своими болельщиками за поражение в предыдущей игре от китайской «Куньлунь Ред Стар» (0:1). На своем льду новосибирцы обыграли московский «Спартак» 2:0. Голы забили Олег Ли и Илья Хохлов.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

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