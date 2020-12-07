В чемпионате ФНЛ омичи одержали четвертую победу подряд

Омский «Иртыш» ударно завершил осенне-зимний отрезок сезона 2020/2021 в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В последнем матче перед перерывом сибиряки обыграли «Динамо-Брянск».

Эта победа оказалась для сибиряков четвертой подряд. Ее принес гол на 15-й минуте Владимира Сычевого, разыгравшегося в последних турах. На этот раз он успел на добивание после удара Руслана Гордиенко.

Впрочем, если бы «Иртыш» упустил столь важную победу в игре с прямым конкурентом на право остаться в ФНЛ, Владимир Сычевой мог бы стать и антигероем матча. На 78-й минуте он не смог забить пенальти. Счет 1:0 сохранился до конца игры.

«Порой эмоции зашкаливали чрезмерно и превалировали над разумным футболом», - заметил после матча главный тренер «Иртыша» Евгений Харлачев.

Омичи набрали 27 очков и вышли на 17-е место в турнирной таблице ФНЛ. На 16-м месте, которое дает право остаться в лиге на следующий сезон, находится воронежский «Факел» с 28 очками.

Томская «Томь» в прошедшем туре снова проиграла. На этот раз в гостях нижнекамскому «Нефтехимику» 0:2. Оба гола были пропущены с интервалом в минуту в первом тайме. «Томь» осталась на предпоследнем месте в турнирной таблице, опережая с 17 очками только ярославский «Шинник».

Фото: сайт футбольного клуба «Иртыш»