7 декабря
Омск
погода -10 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

В чемпионате ФНЛ омичи одержали четвертую победу подряд

Главная Спорт
Омск
08:26 7 Декабря 2020
футбол, лига, игра
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Омский «Иртыш» ударно завершил осенне-зимний отрезок сезона 2020/2021 в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В последнем матче перед перерывом сибиряки обыграли «Динамо-Брянск».

Эта победа оказалась для сибиряков четвертой подряд. Ее принес гол на 15-й минуте Владимира Сычевого, разыгравшегося в последних турах. На этот раз он успел на добивание после удара Руслана Гордиенко.

Впрочем, если бы «Иртыш» упустил столь важную победу в игре с прямым конкурентом на право остаться в ФНЛ, Владимир Сычевой мог бы стать и антигероем матча. На 78-й минуте он не смог забить пенальти. Счет 1:0 сохранился до конца игры.

«Порой эмоции зашкаливали чрезмерно и превалировали над разумным футболом», - заметил после матча главный тренер «Иртыша» Евгений Харлачев.

Омичи набрали 27 очков и вышли на 17-е место в турнирной таблице ФНЛ. На 16-м месте, которое дает право остаться в лиге на следующий сезон, находится воронежский «Факел» с 28 очками.

Томская «Томь» в прошедшем туре снова проиграла. На этот раз в гостях нижнекамскому «Нефтехимику» 0:2. Оба гола были пропущены с интервалом в минуту в первом тайме. «Томь» осталась на предпоследнем месте в турнирной таблице, опережая с 17 очками только ярославский «Шинник».

Фото: сайт футбольного клуба «Иртыш»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Спорт / НОВОСТИ
Новости Омска: Омский «Авангард» повторил 3:0 в матче с «Ак Барсом»

Омский «Авангард» повторил 3:0 в матче с «Ак Барсом»

2 Декабря 2020 г.
Все три шайбы на счету легионеров
Новости Омска: Омский «Авангард» уволил тренера своей академии после драки с судьями

Омский «Авангард» уволил тренера своей академии после драки с судьями

1 Декабря 2020 г.
Инцидент произошел во время матча команд игроков 2005 года рождения
Новости Омска: Омский «Иртыш» рвется из «зоны вылета» ФНЛ

Омский «Иртыш» рвется из «зоны вылета» ФНЛ

30 Ноября 2020 г.
Сибиряки победили «Спартак-2» в Москве
Новости Омска: Сибирское дерби в ФНЛ завершилось победой «Иртыша»

Сибирское дерби в ФНЛ завершилось победой «Иртыша»

26 Ноября 2020 г.
Единственный гол в ворота томичей провел Антон Кротов
Новости Омска: Перед возвращением в Балашиху омский «Авангард» победил «Барыс»

Перед возвращением в Балашиху омский «Авангард» победил «Барыс»

20 Ноября 2020 г.
Команда завершила выездную серию
Новости Омска: Омский «Авангард» обыграл «Сочи» в первенстве КХЛ

Омский «Авангард» обыграл «Сочи» в первенстве КХЛ

11 Ноября 2020 г.
Две шайбы забросил Сергей Толчинский
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: В городе Омске «черное небо»

В городе Омске «черное небо»

3 Декабря 2020 г.
Первые жалобы на сильный запах гари появились в соцсетях накануне
Новости Омска: Молодые фанаты омского «Иртыша» оказались экстремистами

Молодые фанаты омского «Иртыша» оказались экстремистами

3 Декабря 2020 г.
Суд запретил деятельность организации
Новости Омска: В мэрии Омска определились с объемом финансирования благоустройства в 2021 году

В мэрии Омска определились с объемом финансирования благоустройства в 2021 году

2 Декабря 2020 г.
На конкурсы по определению подрядчиков выставлены восемь лотов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru