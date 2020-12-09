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Очередную победу в первенстве КХЛ одержал омский «Авангард»

Главная Спорт
Омск
09:04 9 Декабря 2020
кхл, матч, хоккей
Автор: Sibnovosti.ru
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Омский «Авангард» продолжает преследовать казанский «Ак Барс», идущий на первом месте в конференции «Восток» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Вчера сибиряки в Балашихе обыграли екатеринбургский «Автомобилист».

В первом периоде уральцы атаковали больше. Соотношение бросков оказалось 16-5 в их пользу. Но на перерыв команды ушли при счете 1:1. Открыл его омич Никита Комаров, а сравнял Алексей Василевский.

Во втором периоде у «Авангарда» отличились Дамир Шарипзянов и Денис Зернов. В третьем забитых голов не было, матч завершился с результатом 3:1. Стоит отметить, что вратарь омичей Игорь Бобков отразил в итоге более 30 бросков.

После победы «Авангард» набрал 49 очков. У «Ак Барса» 52, но команда из Татарстана провела на два матча больше.

Новосибирская «Сибирь» вчера проиграла дома подмосковному «Витязю» 1:2. У хозяев во втором периоде забил финн Юусо Пуустинен. У «Витязя» счет в первом периоде открыл Каспарс Даугавиньш в тот момент, когда у его команды было преимущество в два игрока. Решающую же шайбу в матче за восемь секунд до конца провел Святослав Гребенщиков. У «Сибири» осталось 34 очка и восьмое место на «Востоке».

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

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