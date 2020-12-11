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Омский «Авангард» уступил лидеру Западной конференции КХЛ

Главная Спорт
Омск
09:14 11 Декабря 2020
матч, хоккей, кхл
Автор: Sibnovosti.ru
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В матче в Балашихе омский «Авангард» уступил лидеру конференции «Запад» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) – московскому ЦСКА. Игра закончилась со счетом 1:4.

Рид Буше вывел омичей вперед уже на второй минуте, реализовав большинство. Но примерно с середины первого периода игровое преимущество ЦСКА стало очевидным.

На 15-й минуте последовало, Никита Сошников сравнял счет. Во втором периоде у москвичей забивали Брендэн Лайпсик и Максим Мамин. В конце игры Максим Сорокин точно бросил по пустым воротам «Авангарда» и установил окончательный счет.

Омичи не могут выиграть домашний матч у ЦСКА с 2013 года.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

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