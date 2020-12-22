Омичи обыграли китайский клуб в первенстве КХЛ

«Авангард» в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги обыграл пекинский «Куньлунь Ред Стар». Это был первая игра омичей после паузы, вызванной Евротуром.

Встреча в городе Мытище, где базируется «Куньлунь Ред Стар», закончилась с результатом 5:1 в пользу «Авангарда». Несмотря на крупный счет, победа не была для сибиряков легкой. До середины матча в нем сохранялось равновесие.

В первом периоде заброшенных шайб вообще не было. Во втором счет открыл омич Кирилл Семенов в большинстве. Но затем его сравнял канадец с гражданством КНР Итан Уэрек. Еще до конца второго периода «Авангард» отличился дважды. Отличились Иржи Секач и Александр Хохлачев (в большинстве).

Исход поединка был решен окончательно в третьем периоде после двойного удаления в составе китайской команды. Этим воспользовались Иржи Секач и Корбэн Найт.

«Авангард» идет на втором месте в конференции «Восток». Омская команда набрала 51 очко.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»