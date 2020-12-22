22 декабря
Омск
погода -10 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Омичи обыграли китайский клуб в первенстве КХЛ

Главная Спорт
Омск
09:37 22 Декабря 2020
кхл, лига, матч
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

«Авангард» в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги обыграл пекинский «Куньлунь Ред Стар». Это был первая игра омичей после паузы, вызванной Евротуром.

Встреча в городе Мытище, где базируется «Куньлунь Ред Стар», закончилась с результатом 5:1 в пользу «Авангарда». Несмотря на крупный счет, победа не была для сибиряков легкой. До середины матча в нем сохранялось равновесие.

В первом периоде заброшенных шайб вообще не было. Во втором счет открыл омич Кирилл Семенов в большинстве. Но затем его сравнял канадец с гражданством КНР Итан Уэрек. Еще до конца второго периода «Авангард» отличился дважды. Отличились Иржи Секач и Александр Хохлачев (в большинстве).

Исход поединка был решен окончательно в третьем периоде после двойного удаления в составе китайской команды. Этим воспользовались Иржи Секач и Корбэн Найт.

«Авангард» идет на втором месте в конференции «Восток». Омская команда набрала 51 очко.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Спорт / НОВОСТИ
Новости Омска: Сибирские команды уступили в матчах КХЛ

Сибирские команды уступили в матчах КХЛ

14 Декабря 2020 г.
Омичи проиграли «Витязю», а новосибирцы – «Салавату Юлаеву»
Новости Омска: Омский «Авангард» уступил лидеру Западной конференции КХЛ

Омский «Авангард» уступил лидеру Западной конференции КХЛ

11 Декабря 2020 г.
Матч с ЦСКА прошел в Балашихе
Новости Омска: Очередную победу в первенстве КХЛ одержал омский «Авангард»

Очередную победу в первенстве КХЛ одержал омский «Авангард»

9 Декабря 2020 г.
Решающим в матче с «Автомобилистом» оказался второй период
Новости Омска: В чемпионате ФНЛ омичи одержали четвертую победу подряд

В чемпионате ФНЛ омичи одержали четвертую победу подряд

7 Декабря 2020 г.
В последнем матче перед перерывом «Иртыш» обыграл «Динамо-Брянск»
Новости Омска: Омский «Авангард» повторил 3:0 в матче с «Ак Барсом»

Омский «Авангард» повторил 3:0 в матче с «Ак Барсом»

2 Декабря 2020 г.
Все три шайбы на счету легионеров
Новости Омска: Омский «Авангард» уволил тренера своей академии после драки с судьями

Омский «Авангард» уволил тренера своей академии после драки с судьями

1 Декабря 2020 г.
Инцидент произошел во время матча команд игроков 2005 года рождения
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Финал кавер-шоу «Песня на песню» состоится в Концертном зале Омской филармонии

Финал кавер-шоу «Песня на песню» состоится в Концертном зале Омской филармонии

22 Декабря 2020 г.
12 января будут подведены итоги и вручены главные призы
Новости Омска: Сергей Чеботарев: «Сегодня у нас состоялось минимум три важных решения»

Сергей Чеботарев: «Сегодня у нас состоялось минимум три важных решения»

18 Декабря 2020 г.
В Международном пресс-центре МКР-Медиа прошел круглый стол о развитии химического комплекса
Новости Омска: Бюджет компенсирует омичам рост тарифа на вывоз мусора

Бюджет компенсирует омичам рост тарифа на вывоз мусора

21 Декабря 2020 г.
Со второй половины 2021 года тариф вырастет вдвое
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru