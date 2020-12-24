24 декабря
Омск
погода -10 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Казахстанский «Барыс» третий раз подряд обыграл омский «Авангард» в Балашихе

Главная Спорт
Омск
11:08 24 Декабря 2020
кхл, хоккей, матч
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

«Барыс» из Нур-Султана подтвердил репутацию одного из самых неудобных соперников омского «Авангарда» в первенстве Континентальной хоккейной лиги. Очередное доказательство этого тезиса болельщики увидели вчера на льду арены в подмосковной Балашихе.

В первом периоде соперники быстро обменялись заброшенными шайбами в большинстве. Счет открыл игрок «Барыса» Роман Старченко уже на второй минуте. Вскоре омич Кирилл Семенов его сравнял.

Во втором периоде швед Якоб Лилья вывел гостей вперед. А в самой концовке третьего «Барысу» повезло. Канадец Филип Вароне сделал передачу на «пятачок», шайба ударилась в конек защитника омичей Кирилла Готовца и отлетела в ворота. 1:3 – третье подряд поражение «Авангарда» дома от команды из Казахстана.

Среди других событий матча стоит упомянуть жесткое столкновение с участием игрока «Авангарда» Вилле Покки, после которого финна увели в раздевалку. После матча главный тренер хозяев Боб Хартли сказал, что игрок, возможно, получил сотрясение мозга.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Спорт / НОВОСТИ
Новости Омска: Омичи обыграли китайский клуб в первенстве КХЛ

Омичи обыграли китайский клуб в первенстве КХЛ

22 Декабря 2020 г.
Большинство шайб «Авангард» забил в большинстве
Новости Омска: Сибирские команды уступили в матчах КХЛ

Сибирские команды уступили в матчах КХЛ

14 Декабря 2020 г.
Омичи проиграли «Витязю», а новосибирцы – «Салавату Юлаеву»
Новости Омска: Омский «Авангард» уступил лидеру Западной конференции КХЛ

Омский «Авангард» уступил лидеру Западной конференции КХЛ

11 Декабря 2020 г.
Матч с ЦСКА прошел в Балашихе
Новости Омска: Очередную победу в первенстве КХЛ одержал омский «Авангард»

Очередную победу в первенстве КХЛ одержал омский «Авангард»

9 Декабря 2020 г.
Решающим в матче с «Автомобилистом» оказался второй период
Новости Омска: В чемпионате ФНЛ омичи одержали четвертую победу подряд

В чемпионате ФНЛ омичи одержали четвертую победу подряд

7 Декабря 2020 г.
В последнем матче перед перерывом «Иртыш» обыграл «Динамо-Брянск»
Новости Омска: Омский «Авангард» повторил 3:0 в матче с «Ак Барсом»

Омский «Авангард» повторил 3:0 в матче с «Ак Барсом»

2 Декабря 2020 г.
Все три шайбы на счету легионеров
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Пресс-конференция «Великое соединение планет» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Великое соединение планет» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21 Декабря 2020 г.
Спикер - руководитель омского планетария Владимир Крупко
Новости Омска: Финал кавер-шоу «Песня на песню» состоится в Концертном зале Омской филармонии

Финал кавер-шоу «Песня на песню» состоится в Концертном зале Омской филармонии

22 Декабря 2020 г.
12 января будут подведены итоги и вручены главные призы
Новости Омска: Пресс-конференция «Омский городской совет в 2020 году» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Омский городской совет в 2020 году» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

23 Декабря 2020 г.
В пресс-конференции принимает участие спикер горсовета Владимир Корбут
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru