Казахстанский «Барыс» третий раз подряд обыграл омский «Авангард» в Балашихе

«Барыс» из Нур-Султана подтвердил репутацию одного из самых неудобных соперников омского «Авангарда» в первенстве Континентальной хоккейной лиги. Очередное доказательство этого тезиса болельщики увидели вчера на льду арены в подмосковной Балашихе.

В первом периоде соперники быстро обменялись заброшенными шайбами в большинстве. Счет открыл игрок «Барыса» Роман Старченко уже на второй минуте. Вскоре омич Кирилл Семенов его сравнял.

Во втором периоде швед Якоб Лилья вывел гостей вперед. А в самой концовке третьего «Барысу» повезло. Канадец Филип Вароне сделал передачу на «пятачок», шайба ударилась в конек защитника омичей Кирилла Готовца и отлетела в ворота. 1:3 – третье подряд поражение «Авангарда» дома от команды из Казахстана.

Среди других событий матча стоит упомянуть жесткое столкновение с участием игрока «Авангарда» Вилле Покки, после которого финна увели в раздевалку. После матча главный тренер хозяев Боб Хартли сказал, что игрок, возможно, получил сотрясение мозга.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»