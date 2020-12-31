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Илья Ковальчук открыл счет голам за омский «Авангард»

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Омск
08:50 31 Декабря 2020
кхл, хоккей, ковальчук
Автор: Sibnovosti.ru
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Илья Ковальчук забил первую шайбу за омский «Авангард». Это произошло в домашнем матче первенства КХЛ в Балашихе против пекинского клуба «Куньлунь Ред Стар».

В первом периоде команды обменялись забитыми шайбами. На гол Итана Уэрека ответил американский омич Рид Буше. Причем, он забил в тот момент, когда «Авангард» играл в меньшинстве. После второго периода счет уже был 3:2 в пользу хозяев. После того, как китайская команда вновь вышла вперед, свой гол забил Илья Ковальчук – он сблизился с вратарем соперников и очень точно бросил. Третий гол у омичей провел Павел Дедунов.     

В третьем периоде «Куньлунь Ред Стар» усилил натиск на ворота «Авангарда», перебросав его 15-4. Но успехом штурм завершился лишь за 35 секунд до конца матча - точным щелчком счет сравнял канадский защитник гостей Райан Спроул. В итоге дело дошло до буллитов, в которых удачливее оказался китайский клуб. В этом сезоне омичи проиграли все пять серий послематчевых бросков.

«У нас на данный момент не хватает четырех игроков, которых можно назвать одними из лучших в нашей команде: это Потапов, Стась, Шарипзянов и Покка. И, конечно же, есть определенные зазоры в обороне с отсутствием Покки и Шарипзянова…», - указал на одну из причин поражения главный тренер хозяев Боб Хартли (цитата по сайту «Авангарда»).

«Авангард» неудачно провел декабрь, потерпев несколько чувствительных поражений. Он остался на втором месте в конференции «Восток» с 55 очками.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

 

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