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Омский «Авангард» дважды пропустил в большинстве

Главная Спорт
Омск
09:42 14 Января 2021
хоккей, кхл, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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Омский «Авангард» уступил нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел вчера в Балашихе.

Первые два периода завершились вничью. В первой 20-минутке сначала омский финн Оливер Каски реализовал большинство своей команды. Но затем канадец Джордан Шварц убежал к воротам «Авангарда» в тот момент, когда «Торпедо» играло в меньшинстве, и сравнял счет. К этому стоит добавить, что в первой половине игры хозяева имели подавляющее преимущество.

Во втором периоде голами обменялись Рид Буше у «Авангарда» и Крис Терри у «Торпедо». Забил у омичей и Корбэн Найт, но его гол отменили, зафиксировав помеху вратарю.

Решающим оказался третий период. Сначала вновь произошел обмен голами. Сначала у нижегородцев отличился американец Энди Миле, а затем у сибиряков Алексей Береглазов. Концовка же матча осталась за гостями. В середине периода нижегородцы снова забили в меньшинстве (Антон Шенфельд), а после замены вратаря «Авангарда» на полевого игрока в пустые ворота попал Дамир Жафяров. Итоговый счет – 3:5.

«Если будем играть как сегодня, то никогда не достигнем победы. Мы просто дарили противнику шайбы, и потерпели заслуженное поражение», - заметил после игры главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

Омский клуб идет вторым в конференции «Восток» КХЛ. Он отстает от казанского «Ак Барса» на восемь очков и опережает уфимский «Салават Юлаев» на четыре.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

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