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Омский «Авангард» привез победу из Хельсинки

Главная Спорт
Омск
08:53 26 Января 2021
кхл, хоккей, игра
Автор: Sibnovosti.ru
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В первенстве Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» на выезде обыграл финский «Йокерит». Несмотря на крупный счет (5:2), еще за 10 минут до конца матча его победителя угадать было трудно.

Счет в игре в Хельсинки в первом периоде открыли гости, выдержавшие стартовый натиск финнов. Первую шайбу провел Александр Хохлачев. Во втором периоде Илья Каблуков удвоил преимущество. По данным сайта КХЛ, он забил впервые с 14 ноября 2018 года. Но еще до второго перерыва хозяева одну шайбу отквитали усилиями шведа Джона Нормана – 2:1.

В третьей 20-минутке команды сначала вновь обменялись голами. На удачный бросок омича Сергея Толчинского ответил Хенрик Хаапала. Но в последние 10 минут матча последовали точные броски Андрея Стася и Алексея Потапова, установившие окончательный счет.

«После гола Каблукова начали пассивно играть, но нам помог Бобков (вратарь Игорь Бобков – Sibnovosti.ru). В третьем же периоде забросили важные шайбы и довели дело до победы. Во втором периоде было непросто, но, повторюсь, нужно поблагодарить Бобкова, он сделал важные сэйвы», - сказал после матча финский защитник «Авангарда» Оливер Каски.

Омичи продолжают идти вторыми в турнирной таблице конференции «Восток» КХЛ. Они сыграли 49 матчей и опережают на три очка магнитогорский «Металлург» (48 матчей) и уфимский «Салават Юлаев» (50).

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

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