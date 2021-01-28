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Омский «Авангард» оформил выход в плей-офф КХЛ

Главная Спорт
Омск
10:11 28 Января 2021
хоккей, кхл, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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Омский «Авангард» вышел в плей-офф первенства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это произошло после его победы на выезде над рижским «Динамо».

После первого периода в счете вели хозяева 1:0. Мартиньш Дзиеркалс выбежал один на один с голкипером омичей Игорем Бобковым и смог его переиграть.

Но уже после второй 20-минутки вели гости. Сначала Денис Зернов после паса Ильи Ковальчука остался с глазу на глаз с вратарем динамовцев и реализовал этот шанс. Затем защитник Алексей Емелин точно бросил с дальней дистанции. В третьем периоде счет 2:1 не изменился, хотя рижане четыре минуты подряд играли в большинстве.

«Пропустили быстрый гол, немного медленно начали, после этого пытались переломить игру. Не все получалось, был плохой лед, шайба скакала, из-за чего пытались упростить игру. Много бросали, в итоге смогли переломить матч в свою пользу», - сказал после матча Алексей Емелин (цитата по сайту КХЛ).

После победы «Авангард» набрал 68 очков. Он находится на втором месте в конференции «Восток» КХЛ, отставая от казанского «Ак Барса» на восемь очков.  

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

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