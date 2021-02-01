В первенстве Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» взял реванш у ярославского «Локомотива» за недавнее поражение. Игра прошла вчера на площадке омичей в подмосковной Балашихе.

Первый период остался за «Локомотивом», несмотря на ощутимое игровое преимущество сибиряков. На первый перерыв команды ушли при счете 0:1 – Максим Осипов бросил с середины площадки, воспользовавшись тем, что голкипер «Авангарда» Игорь Бобков задержался за своими воротами.

«Пропустили нелепый гол в начале, ошибка с моей стороны… Макс (Осипов) замахнулся, когда он уже опускал клюшки, меня перекрыли мои игроки и я подумал, что пойдет наброс за ворота», - объяснил после матча свою ошибку вратарь.

Но после второго перерыва вели уже омичи 2:1. Шайбы на счету Ильи Ковальчука и Дениса Зернова (в большинстве). В середине третьего периода шведский нападающий «Локомотива» Андре Петерссон сравнял счет. Но, в отличие от предыдущего матча этих команд, обошлось без овертайма. Победную шайбу у омичей провел американец Рид Буше, а четвертую в пустые ворота – Алексей Потапов.

Как писали Sibnovosti.ru, 29 января в Ярославле «Локомотив» обыграл «Авангард» 3:2. Тогда хозяева отыгрались после 0:2 и перевели игру в овертайм, в котором и забросили решающую шайбу.

В другом матче дня новосибирская «Сибирь» уступила «Амуру». Игра прошла в Хабаровске и закончилась со счетом 1:3. Единственный гол у сибиряков забил Александр Шаров в третьем периоде, когда судьба матча уже была решена.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»