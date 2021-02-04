Омские футболисты одержали третью победу на сборах в Турции

Омский «Иртыш» сыграл очередной матч на предсезонных сборах, которые проводит в Турции. В Анталье клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) встретился с румынским «Металоглобусом».

Команда из Румынии стала соперником вместо «Зенита-2» из Санкт-Петербурга, который отказался от игры. «Металоглобус» выступает во второй лиге чемпионата своей страны и в настоящее время занимает там восьмое место. В конце января он встречался на сборах с другим клубом ФНЛ – томской «Томью» - и уступил 0:2. Все голы вчерашнего матча были забиты в первом тайме. У «Иртыша» отличились Иван Коршунов (он находится на просмотре в омском клубе) и Вадим Стеклов.

Ранее на сборах омичи обыграли «Славию» из столицы Болгарии Софии 4:2 и «Чертаново» из ФНЛ 2:1. Очередную встречу сибиряки проведут 6 февраля, но соперник еще не определен.

Фото: сайт футбольного клуба «Иртыш»