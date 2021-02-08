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«Иртыш» и «Томь» сыграли контрольные матчи в Турции

Главная Спорт
Омск
10:03 8 Февраля 2021
футбол, матч, турция
Автор: Sibnovosti.ru
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Сибирские клубы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) продолжают играть контрольные матчи. Сборы омский «Иртыш» и томская «Томь» проводят в Турции.

«Иртыш» после нескольких побед уступил «Факелу». Воронежский клуб, как и омичи, борется в этом сезоне за сохранение места в ФНЛ.

В первом тайме соперники обменялись голами. Счет с пенальти открыли воронежцы - Михаил Петрусев точно пробил пенальти. Но Владимир Сычевой сравнял его после розыгрыша штрафного. Это был уже третий его гол в контрольных матчах. Во втором тайме решающий мяч за «Факел» провел Максим Максимов - 1:2.

«Томь», в свою очередь, обыграла латвийскую «Лиепаю» 3:2. Два гола сибиряки провели с пенальти. Сегодня запланирован матч томичей с казанским «Рубином».

Фото: сайт футбольного клуба «Томь»

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