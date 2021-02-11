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Омский «Иртыш» взял нападающего из «Томи»

Главная Спорт
Омск
10:18 11 Февраля 2021
футбол, игрок, переход
Автор: Sibnovosti.ru
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Нападающий Илья Визнович перешел из одного сибирского клуба Футбольной национальной лиги в другой. Теперь он будет выступать за омский «Иртыш».

О переходе сообщил сайт «Иртыша». Илья Визнович сезон 2020/2021 начал в томской «Томи». В составе этой команды он провел 13 матчей и забил два мяча.

По данным сайта «Томи», до приезда в Томск нападающий выступал за ярославский «Шинник». В «Томи» он оказался по арендному соглашению. Летом 2020 года томский клуб сообщал о том, что арендное соглашение продлено на сезон 2020/2021.

Состав «Томи», в свою очередь, пополнил на правах аренды Дэнис Файзуллин из московской «Казанки» (клуб Профессиональной футбольной лиги). За юношеские сборные России различных возрастов полузащитник сыграл 22 матча и забил четыре гола.

Фото: сайт футбольного клуба «Томь»

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