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Омский «Авангард» проиграл «Барысу» в овертайме

Главная Спорт
Омск
09:03 17 Февраля 2021
хоккей, игра, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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Обоим сибирским клубам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пришлось играть овертайм во вчерашних матчах. Но закончились они для омского «Авангарда» и новосибирской «Сибири» по-разному.

«Авангард» играл в Нур-Султане против местного «Барыса». В первом периоде команды обменялись голами. Счет у хозяев открыл Алихан Асетов при численном преимуществе «пять на три», а сравнял его Рид Буше.

Во втором периоде Никита Михайлис вывел «Барыс» вперед. Омичи же вторую шайбу забили лишь за шесть секунд до конца основного времени после затяжного штурма. Она на счету Корбэна Найта. Но тот же Никита Михайлис забил решающий гол в овертайме – 3:2.

«Сибирь», в свою очередь, на домашней площадке обыграла нижнекамский «Нефтехимик» 2:1. Голы новосибирцев на счету Юрки Йокипакка и Виктора Комарова (в овертайме).

Напомним, что «Сибирь» уже потеряла шансы попасть в плей-офф КХЛ. «Авангард» идет на втором месте в конференции «Восток», отставая от казанского «Ак Барса» на восемь очков и опережая магнитогорский «Металлург» на два.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

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