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Омскому «Авангарду» попался «Автомобилист»

Главная Спорт
Омск
10:30 28 Февраля 2021
хоккей, игра, кхл
Автор: Sibnovosti.ru
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Соперником «Авангарда» в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги стал екатеринбургский «Автомобилист». Первый матч состоится 2 марта на площадке омичей.

Все пары плей-офф стали известны по итогам последнего тура регулярного первенства КХЛ. «Авангард» победил казахстанский «Барыс» со счетом 5:2 и занял первое место в дивизионе Чернышева. Две шайбы у «Авангарда» провел Сергей Толчинский, еще по одной на счету Ильи Ковальчука, Дениса Зернова и Егора Чинахова.  

«Здорово, что сегодня вернулся в состав Ковальчук… Сейчас он полностью восстановился, и это, конечно же, отличная новость. Все это время он тренировался, готовился, и наши медики очень терпеливо им занимались, потому что не хотели выпускать игрока, чтобы он в плей-офф был готов лишь на 50-60%», - сказал после игры главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

«Сибирь» в последний игровой день регулярного первенства КХЛ победила екатеринбургский «Автомобилист» 4:0. Это была четвертая победа новосибирцев подряд. Но команда уже давно потеряла шансы попасть в зону плей-офф.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

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