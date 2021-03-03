Омичи начали серию плей-офф КХЛ «сухой» победой

Омский «Авангард» удачно стартовал в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На своей площадке он обыграл екатеринбургский «Автомобилист».

Сибиряки забросили три шайбы. В первом периоде это сделал Сергей Толчинский, а в начале третьего – Оливер Каски и Кирилл Семенов (оба гола - в большинстве). Свои ворота «Авангард» оставил в неприкосновенности. Голкипер омичей Игорь Бобков отразил все 22 броска. Итоговый счет – 3:0.

«Мы классно отработали меньшинство, а Бобков потрясающе сыграл в воротах. Благодаря этому удалось не пропустить», - процитировал сайт КХЛ главного тренера «Авангарда» Боба Хартли.

Второй матч серии пройдет 4 марта также в Балашихе.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»