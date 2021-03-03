3 марта
Омск
погода -20 °C
74.58
 
€ 89.57
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Омичи начали серию плей-офф КХЛ «сухой» победой

Главная Спорт
Омск
08:02 3 Марта 2021
хоккей, кхл, игра
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Омский «Авангард» удачно стартовал в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На своей площадке он обыграл екатеринбургский «Автомобилист».

Сибиряки забросили три шайбы. В первом периоде это сделал Сергей Толчинский, а в начале третьего – Оливер Каски и Кирилл Семенов (оба гола - в большинстве). Свои ворота «Авангард» оставил в неприкосновенности. Голкипер омичей Игорь Бобков отразил все 22 броска. Итоговый счет – 3:0.

«Мы классно отработали меньшинство, а Бобков потрясающе сыграл в воротах. Благодаря этому удалось не пропустить», - процитировал сайт КХЛ главного тренера «Авангарда» Боба Хартли.

Второй матч серии пройдет 4 марта также в Балашихе.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Спорт / НОВОСТИ
Новости Омска: Омскому «Авангарду» попался «Автомобилист»

Омскому «Авангарду» попался «Автомобилист»

28 Февраля 2021 г.
Завершилось регулярное первенство КХЛ
Новости Омска: Омичи могут упустить первое место в своем дивизионе КХЛ

Омичи могут упустить первое место в своем дивизионе КХЛ

26 Февраля 2021 г.
«Авангард» уступил «Салавату Юлаеву»
Новости Омска: Омский «Авангард» проиграл «Барысу» в овертайме

Омский «Авангард» проиграл «Барысу» в овертайме

17 Февраля 2021 г.
«Сибирь» победила «Нефтехимик»
Новости Омска: Омский «Иртыш» взял нападающего из «Томи»

Омский «Иртыш» взял нападающего из «Томи»

11 Февраля 2021 г.
Илья Визнович сменил клуб
Новости Омска: «Иртыш» и «Томь» сыграли контрольные матчи в Турции

«Иртыш» и «Томь» сыграли контрольные матчи в Турции

8 Февраля 2021 г.
Омичи проиграли «Факелу», томичи обыграли «Лиепаю»
Новости Омска: Омские футболисты одержали третью победу на сборах в Турции

Омские футболисты одержали третью победу на сборах в Турции

4 Февраля 2021 г.
«Иртыш» обыграл румынский клуб
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Президент «Руссофта»: рынок информационных технологий способен быстро и эффективно адаптироваться к меняющимся условиям

Президент «Руссофта»: рынок информационных технологий способен быстро и эффективно адаптироваться к меняющимся условиям

26 Февраля 2021 г.
Объединение подвело итоги работы отрасли в 2020 году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru