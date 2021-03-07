«Авангард» проиграл в третьем матче серии с «Автомобилистом»

В Континентальной хоккейной лиге продолжается розыгрыш Кубка Гагарина. Так, накануне в четвертьфинале Восточной конференции омский Авангард проводил на выезде третий матч серии с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев ледового поля.

В составе омичей единственную шайбу забросил Александр Хохлачев, при игре в большинстве ему ассистировали Алексей Береглазов и Илья Ковальчук.

Отметим, что после этой игры счет в серии стал 2:1. Ранее омичи дважды были сильнее на льду арены в Балашихе, где они временно базируются. Впереди у команд 4-й матч в серии, который пройдет в Екатеринбурге уже завтра, 8 марта.

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Фото: Континентальная хоккейная лига