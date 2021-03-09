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Омский «Авангард» дожал «Автомобилист» в овертайме

Главная Спорт
Омск
09:43 9 Марта 2021
хоккей, кхл, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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В драматичном четвертом матче серии плей-офф омский «Авангард» сумел вырвать победу у екатеринбургского «Автомобилиста». Решающий гол был забит во втором овертайме.

Игра проходила в Екатеринбурге. После первого периода хозяева вели со счетом 2:0 после точных бросков Никиты Трямкина и Брукса Мэйсика. Во втором периоде команды обменялись голами. Сначала Илья Ковальчук сократил разрыв в счете, а затем Брукс Мэйсик его восстановил.

Все изменилось в самом конце третьего периода. С разницей примерно в минуту у «Авангарда» отличились Рид Буше, а затем Иржи Секач. Оба гола были забиты при численном большинстве омичей. Решающая же шайба на счете Ильи Ковальчука. Он провел ее на 88-й минуте. Пока этот матч самый продолжительный в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

«В первом и во втором овертаймах мы просто летали, несмотря на то, что были небольшие повреждения по ходу матча, и ребята, несмотря ни на что, сохраняли полный фокус, играли дисциплинированно. Наша физподготовка принесла свои плоды, и мы одержали столь важную, хорошую победу», - сказал после игры главный тренер гостей Боб Хартли.

Омичи ведут в серии 3-1. Очередная игра, которая может оказаться последней в серии, состоится 10 марта в Балашихе.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

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