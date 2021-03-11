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Омский «Авангард» вышел в полуфинал Восточной конференции КХЛ

Главная Спорт
Омск
09:18 11 Марта 2021
хоккей, кхл, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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«Авангард» вышел в следующий раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Вчера омичи завершили серию до четырех побед с екатеринбургским «Автомобилистом».

Это был пятый матч серии. После первого периода игры в Балашихе уральцы вели со счетом 0:1. Гол забил 42-летний Павел Дацюк, использовавший численное преимущество. К этому стоит добавить, что штраф «5+20» получил звезда «Авангарда» Илья Ковальчук, ударивший соперника коленом. Но этим численным преимуществом «Автомобилист» не смог воспользоваться.

«После первого периода ребята поговорили и приняли решение, что нужно побеждать для Ковальчука. Все считали, что он должен быть с нами. Они закатали рукава и начали работать», - привел сайт КХЛ слова главного тренера «Авангарда» Боба Хартли.

Решающей стал вторая 20-минутка. Сначала также в большинстве отличился Сергей Толчинский. А окончательно переломили ход встречи голы Иржи Секача и Сергея Береглазова. В третьем периоде счет не изменился – 3:1 и 4-1 в серии.

Соперник «Авангарда» в полуфинале Восточной конференции пока не определился.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

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