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«Иртыш» повернул вспять

Главная Спорт
Омск
08:42 11 Марта 2021
футбол, лига, зона
Автор: Sibnovosti.ru
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Третье поражение подряд после возобновления первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) вновь отбросило «Иртыш» в зону «вылета». Вчера омичи уступили в домашнем матче ивановскому «Текстильщику».

Игра прошла на манеже «Красная звезда». Единственный гол в ней провел на 30-й минуте игрок «Текстильщика» Сергей Обивалин. Во втором тайме сибиряки имели реальные шансы сравнять счет, но Кирилл Морозов сначала попал в перекладину, а затем промахнулся из выгодной позиции.

После двух матчей с набранными очками оступилась и «Томь». Томичи проиграли на своем стадионе самарским «Крыльям Советов» 1:3.

«Иртыш» с 30 очками опустился на 17-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Томь» с 21 очком осталась на предпоследнем 21-м месте.

Фото: сайт футбольного клуба «Иртыш»

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