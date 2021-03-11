«Иртыш» повернул вспять

Третье поражение подряд после возобновления первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) вновь отбросило «Иртыш» в зону «вылета». Вчера омичи уступили в домашнем матче ивановскому «Текстильщику».

Игра прошла на манеже «Красная звезда». Единственный гол в ней провел на 30-й минуте игрок «Текстильщика» Сергей Обивалин. Во втором тайме сибиряки имели реальные шансы сравнять счет, но Кирилл Морозов сначала попал в перекладину, а затем промахнулся из выгодной позиции.

После двух матчей с набранными очками оступилась и «Томь». Томичи проиграли на своем стадионе самарским «Крыльям Советов» 1:3.

«Иртыш» с 30 очками опустился на 17-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Томь» с 21 очком осталась на предпоследнем 21-м месте.

Фото: сайт футбольного клуба «Иртыш»