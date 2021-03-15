Омский «Иртыш» не смог отобрать очки у лидера ФНЛ

Очередной 30-й тур первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не принес радости болельщикам команд Западной Сибири. Поражения потерпели и омский «Иртыш», и томская «Томь».

Омичи уступили в гостях лидеру чемпионата – самарским «Крыльям Советов». В начале первого тайма счет открыл лучший бомбардир хозяев Иван Сергеев. Он реализовал пенальти после того, как в штрафной «Иртыша» мяч попал в руку одного из омичей. Также в первом тайме Юрий Горшков удвоил преимущество «Крыльев Советов», а Денис Магадиев его сократил. Последний гол в этом матче забил Антон Зиньковский – 3:1.

Несмотря на поражение, омичи остались на 17-м месте в турнирной таблице ФНЛ. Но их отставание от идущего 16-м «Краснодара-2» составляет четыре очка.

«Томь» также в гостях проиграла астраханскому «Волгарю» - 1:2. Единственный гол у томичей в самом конце матча провел канадец Ричлорд Эннин.

Фото: сайт футбольной команды «Иртыш»