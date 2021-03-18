Омский «Авангард» начинает серию матчей с «Металлургом»

Сегодня омский «Авангард» начинает полуфинальную серию плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Его соперник – магнитогорский «Металлург».

Первый матч серии до четырех побед будет сыгран в подмосковной Балашихе, где базируется «Авангард». По данным сайта омского клуба, это будет 250-я игра сибиряков в плей-офф.

Там же, в Балашихе, команды проведут и повторную встречу 20 марта. Затем они переедут в Магнитогорск, где встретятся 22 и 24 марта.

Напомним, в четвертьфинале «Авангард» победил другой уральский клуб – екатеринбургский «Автомобилист» - со счетом серии 4-1.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»