Омичи уступили в первом матче серии плей-офф с «Металлургом»

«Авангард» с поражения начал серию с магнитогорским «Металлургом» в полуфинале Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Сибиряки уступили 2:5.

После двух периодов счет был 2:2. У омичей отличились Рид Буше в первом периоде и Егор Чинахов во втором.

Решающим же оказался трехминутный отрезок в третьей 20-минутке. За это короткое время магнитогорцы провели три шайбы. Сначала гол забил Семен Кошелев, затем Сергей Мозякин использовал отложенный штраф, а Андрей Нестрашил – численное большинство

У гостей три очка за матч набрал канадец Тэйлор Бек. Он забил гол и сделал две голевых передачи.

«Соперник задавал темп игры в равных составах. Мы сыграли не так хорошо в большинстве, как должны были. Очень важно нереализованное нами большинство «пять на три». Я считаю, ключевую роль в серии должно играть не большинство, а действия в равных составах. Магнитогорцы хитро играют в средней зоне. Форчекинга в нашем исполнении почти не было. Сложно выигрывать матчи, если ты не оказываешь давление», - процитировал Рида Буше сайт КХЛ.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»