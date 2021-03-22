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Омичи сравняли счет в серии плей-офф КХЛ с «Металлургом»

Главная Спорт
Омск
09:22 22 Марта 2021
хоккей, кхл, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня в Магнитогорске пройдет третий матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и омским «Авангардом». После двух матчей полуфинала Восточной конференции в подмосковной Балашихе счет в серии 1-1.

Во второй игре омичи выиграли со счетом 2:1. Во втором периоде первым отличился игрок хозяев Дамир Шарипзянов. Но уже через полминуты уралец Максим Карпов сделал счет 1:1. «Металлург» во второй 20-минутке имел пятиминутное численное преимущество после удаления Кирилла Готовца, но не смог им воспользоваться.

Третий и решающий гол в матче болельщики увидели только в овертайме. Большинство у «Авангарда» на 74-й минуте реализовал Сергей Толчинский, бросив примерно с точки вбрасывания.

«Мне кажется, после таких овертаймов на два года стареешь, выходишь седой весь. Плохо. Слава богу, что все так срастается, что получается помогать команде забивать и забирать эти важные победы», - сказал он после матча.

Ворота «Авангард» в этом матче защищал чешский голкипер Шимон Грубец. Он сменил Игоря Бобкова, пропустившего в стартовой игре серии пять шайб.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

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