«Иртыш» вспомнил вкус победы

Омскому «Иртышу» в первенстве Футбольной национальной лиге (ФНЛ) удалось прервать серию поражений, которая составила четыре матча. Это произошло в домашней игре против астраханского «Волгаря».

Единственный мяч в матче провел Денис Магадиев. Это произошло на 12-й минуте. Во втором тайме, который прошел при игровом преимуществе «Волгаря», Илья Стефанович мог удвоить преимущество хозяев, но его удар в упор отразил голкипер астраханцев Дмитрий Саганович.

Несмотря на победу, «Иртышу» не удалось покинуть «зону вылета» ФНЛ. Он по-прежнему находится на 17-м месте в турнирной таблице, отставая на одно очко от «Краснодара-2».

«Томь» в матче того же 31-го тура уступила дома воронежскому «Факелу» 0:3.

Фото: сайт футбольного клуба «Иртыш»