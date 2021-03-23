Омский «Авангард» сломил сопротивление «Металлурга» в Магнитогорске

«Авангард» вышел вперед в противостоянии с магнитогорским «Металлургом». В третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги омичи добились победы.

Игра прошла в Магнитогорске. Она завершилась победой гостей 3:0. Счет на 11-й минуте открыл Денис Зернов, подставивший клюшку после наброса Никиты Комарова.

Счет 1:0 продержался до 49-й минуты, когда отличился Рид Буше. Омский американец бросал с отрицательного угла, и шайба зашла в ворота после рикошета. Тем самым он довел серию матчей с набранными очками до 12.

Итог же матчу подвел Егор Чинахов, попавший в пустые ворота. В результате «Авангард» повел в серии 2-1. Стоит отметить, что чешский вратарь омичей Шимон Грубец пропустил только одну шайбу в двух последних играх.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»