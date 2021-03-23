23 марта
Омск
погода -7 °C
74.61
 
€ 88.66
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Омский «Авангард» сломил сопротивление «Металлурга» в Магнитогорске

Главная Спорт
Омск
12:12 23 Марта 2021
хоккей, кхл, игра
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

«Авангард» вышел вперед в противостоянии с магнитогорским «Металлургом». В третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги омичи добились победы.

Игра прошла в Магнитогорске. Она завершилась победой гостей 3:0. Счет на 11-й минуте открыл Денис Зернов, подставивший клюшку после наброса Никиты Комарова.

Счет 1:0 продержался до 49-й минуты, когда отличился Рид Буше. Омский американец бросал с отрицательного угла, и шайба зашла в ворота после рикошета. Тем самым он довел серию матчей с набранными очками до 12.

Итог же матчу подвел Егор Чинахов, попавший в пустые ворота. В результате «Авангард» повел в серии 2-1. Стоит отметить, что чешский вратарь омичей Шимон Грубец пропустил только одну шайбу в двух последних играх.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»  

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Спорт / НОВОСТИ
Новости Омска: «Иртыш» вспомнил вкус победы

«Иртыш» вспомнил вкус победы

22 Марта 2021 г.
Омичи обыграли дома астраханский «Волгарь»
Новости Омска: Омичи сравняли счет в серии плей-офф КХЛ с «Металлургом»

Омичи сравняли счет в серии плей-офф КХЛ с «Металлургом»

22 Марта 2021 г.
Третий матч «Авангард» проведет сегодня в Магнитогорске
Новости Омска: Омичи уступили в первом матче серии плей-офф с «Металлургом»

Омичи уступили в первом матче серии плей-офф с «Металлургом»

19 Марта 2021 г.
Исход игры решил трехминутный отрезок в третьем периоде
Новости Омска: Омский «Авангард» начинает серию матчей с «Металлургом»

Омский «Авангард» начинает серию матчей с «Металлургом»

18 Марта 2021 г.
Победитель серии выйдет в финал конференции «Восток»
Новости Омска: Омский «Иртыш» не смог отобрать очки у лидера ФНЛ

Омский «Иртыш» не смог отобрать очки у лидера ФНЛ

15 Марта 2021 г.
Сибирская команда остается в зоне «вылета»
Новости Омска: «Иртыш» повернул вспять

«Иртыш» повернул вспять

11 Марта 2021 г.
Омская команда вновь оказалась в зоне «вылета» ФНЛ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Автор и ведущая программы «#Кем быть?» телеканала «Продвижение» победила в конкурсе «Таланты России»

Автор и ведущая программы «#Кем быть?» телеканала «Продвижение» победила в конкурсе «Таланты России»

18 Марта 2021 г.
Соня Волкова сняла телевизионный очерк
Новости Омска: Омская прокуратура требует пересчитать новый «мусорный» тариф

Омская прокуратура требует пересчитать новый «мусорный» тариф

19 Марта 2021 г.
Надзорное ведомство обратилось в суд
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru